北市跨年晚會…天公不作美下雨 19時開場人潮略顯冷清

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
受到天公不作美下雨，及非假日影響，北市府跨年晚會晚間7時登場，北市府前廣場人潮熙熙攘攘，與往年跨年晚會盛況，人潮顯得略少。記者林麗玉／攝影
受到天公不作美下雨，及非假日影響，北市府跨年晚會晚間7時登場，北市府前廣場人潮熙熙攘攘，與往年跨年晚會盛況，人潮顯得略少。記者林麗玉／攝影

今天跨年夜，天公不作美下雨，加上非假日影響，晚間7時在台北市政府廣場登場的跨年晚會，熙熙攘攘，但相較往年跨年晚會盛況，人潮顯得略少。

由於先前台北市發生1219隨機攻擊案，有民眾原本規畫來跨年臨時改為聚會；北市府今年也加強維安，民眾進入舞台區前都要安檢，也有許多民眾表示，寧可在外圍逛，不想進到舞台區。

依照往年經驗，由於今天是非假日，許多民眾會與朋友用餐之後，才陸陸續續到信義商圈參加跨年，預期愈接近倒數，跨年人潮應該會愈來愈多。

北市府跨年晚會晚間7時登場，今年台北一零一大樓、與旁邊的天空塔燈光秀也超吸睛，除台北一零一跨年會有煙火秀，一旁的天空塔也打出「I❤️TW」、「TPE❤️」等字樣。

今年台北一零一大樓、與旁邊的天空塔燈光秀也超吸睛，除台北一零一跨年會有煙火秀，一旁的天空塔也打出「I❤️TW」、「TPE❤️」等字樣。記者林麗玉／攝影
今年台北一零一大樓、與旁邊的天空塔燈光秀也超吸睛，除台北一零一跨年會有煙火秀，一旁的天空塔也打出「I❤️TW」、「TPE❤️」等字樣。記者林麗玉／攝影

