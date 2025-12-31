北市跨年晚會…天公不作美下雨 19時開場人潮略顯冷清

今天跨年夜，天公不作美下雨，加上非假日影響，晚間7時在台北市政府廣場登場的跨年晚會，熙熙攘攘，但相較往年跨年晚會盛況，人潮顯得略少。

由於先前台北市發生1219隨機攻擊案，有民眾原本規畫來跨年臨時改為聚會；北市府今年也加強維安，民眾進入舞台區前都要安檢，也有許多民眾表示，寧可在外圍逛，不想進到舞台區。

依照往年經驗，由於今天是非假日，許多民眾會與朋友用餐之後，才陸陸續續到信義商圈參加跨年，預期愈接近倒數，跨年人潮應該會愈來愈多。