2萬人雨中卡位等煙火 淡水人潮持續湧入迎跨年盛事
新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」31日傍晚起在淡水、八里雙主場登場。約莫6時30分淡水河岸周邊已聚集約2萬人，儘管天候不穩、雨勢時有落下，不少民眾仍提前到場卡位，等待晚間跨河煙火施放，現場人潮隨時間持續增加。
現場可見，淡水漁人碼頭觀海廣場主舞台前人潮最為密集，粉絲多半穿著雨衣、撐傘守候，不少人緊貼護欄等待演出。相較舞台前的緊密人潮，周邊市集在傍晚時段人流相對分散，民眾多半撐傘、披雨衣快速逛攤，簡單採買後便離開。隨著夜幕降臨，雨勢逐漸減弱，市集區人潮也明顯回流，熱門美食攤位前開始出現排隊人龍。
不少民眾在河岸卡位後，趁等待煙火施放前的空檔前往市集補充熱食與飲品，再返回岸邊守候，現場動線大致順暢。
至晚間6時左右，淡水河岸沿線仍持續湧入人潮，不少民眾選擇在岸邊卡位等候，人潮呈現緩慢增加趨勢，即使雨勢尚未完全停歇，現場氣氛仍相當熱絡。
在岸邊卡位的一家四口爸爸吳先生表示，孩子年紀還小，自己與太太對演唱會藝人興趣不高，這次主要是想帶小孩來看煙火，「這次煙火搭配淡江大橋一定會很漂亮」，但天氣仍不穩定，也擔心屆時能見度受影響，影響觀賞效果。
煙火秀預計於晚間8時25分施放，隨著施放時間接近，現場人潮是否再攀升，仍有待後續觀察。
