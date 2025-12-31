聽新聞
下雨照卡位！淡水主舞台前擠滿粉絲 冒雨卡位等煙火
「閃耀新北1314 跨河煙火」今下午在淡水、八里雙主場登場，記者於傍晚約5時現場觀察，儘管淡水地區持續降雨，位於淡水漁人碼頭觀海廣場的主舞台前仍湧入大批粉絲，人潮明顯集中舞台周邊，市集區相較之下人流較為分散。
⭐2025總回顧
現場可見，舞台前粉絲幾乎清一色穿著雨衣，仍緊貼護欄等待演出，不少人更攜帶專業相機前來拍攝，鏡頭與機身也都套上防水雨罩，顯見對演出卡司與跨河煙火的高度期待。儘管天氣濕冷，粉絲熱情絲毫未減。
相較舞台前人潮緊密，周邊市集區人流則顯得相對分散。傍晚時分雨勢未歇，民眾多半撐傘或披著雨衣在攤位間穿梭，部分攤前仍可見排隊人潮，但整體移動速度不快，逛攤民眾多是邊走邊看、簡單採買後便離開，未見擁擠情形。
有民眾表示，淡水本來就屬於濕冷天氣，「今天下雨其實也不太意外」，但現場可遮雨的設備有限，若能增加遮雨設施，對長時間等候演出或逛市集的民眾會更加友善。也有民眾直言，今年表演卡司相當吸引人，特地提早到場卡位，同時也很期待以淡江大橋為主軸的煙火秀，但無奈天候不佳，「有點擔心等一下煙火會看不太清楚」。
主辦單位規畫，晚間約8時25分將施放全台唯一以淡水、八里雙主場呈現的跨河煙火，煙火秀由法國團隊「Groupe F」操刀設計，總長13分14秒，現場人潮是否隨天氣變化持續聚集，仍有待觀察。
