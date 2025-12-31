淡水區文中五足球場完工啟用 完善足球訓練環境

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水文中五足球場為11人制標準球場，提供符合正式比賽規格的優質使用環境，滿足民眾對運動休閒及足球發展的期待。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水新市鎮長期以來擁有豐沛的足球能量，無論是學校社團、足球俱樂部，或是熱愛運動的民眾，大家一直期盼有一座專屬的足球場地。為回應地方的殷切期盼，透過新北市議員陳偉杰與里長積極奔走，並由議員協調市府教育局及體育局共同協助設置，最終促成這座兼具運動功能與地方特色的標準球場。

市議員陳偉杰表示，淡水文中五足球場為11人制標準球場，採天然草皮設計，並設有自動澆灌系統、景觀式流動廁所及安全圍網等設施，提供符合正式比賽規格的優質使用環境，滿足民眾對運動休閒及足球發展的期待。

足球場啟用活動結合新北市淡水足球協會辦理草根足球節，未來足球場將由新市國小代管維護2年，該學校長期深耕足球發展且成果亮眼，具備接手管理與運作的實力，另外對於長期推動足球教育的學校而言，文中五足球場的啟用具有深遠意義。

過去學生練習空間多在規模較小的操場或訓練場進行訓練，無法完全模擬正式比賽場地的節奏與空間配置。新球場啟用後，學生終於能在符合11人制標準的天然草皮場地上練習與比賽，提升技術表現與戰術運用，也讓學校在推動足球教育上有更完善的資源與環境。

淡水區長陳怡君表示，感謝市府教育局及體育局的支持，以及陳偉杰議員、崁頂里吳庭岳里長的協助，使文中五足球場順利完工啟用。未來區公所將持續努力，與相關單位共同打造「健康淡水．運動城市」的美好願景。

足球 淡水

