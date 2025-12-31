營造三好社區 汐止區白雲社區獲金卓越特色獎

快訊

觀天下／ 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導
白雲社區營造「有溫度、有活力、有未來」的三好社區，獲得金卓越社區選拔績效組單項特色獎。 圖／觀天下有線電視提供
114年度新北市金卓越社區選拔結果出爐，汐止的白雲社區長期以來，以營造「有溫度、有活力、有未來」的三好社區為目標主軸，落實在地關懷與共好精神，關心地方人事物，凝聚向心力，在這次比賽中脫穎而出，獲得了績效組單項特色獎。

白雲社區發展協會總幹事王淑真提到，從今年一月份開始籌備參加金卓越社區選拔，3月初賽，在5月份得知入選後準備決賽，8月決賽就得到績效組單項特色獎，過程中除了會員、理監事，還有就是社區內的社團，像是長青學院、太極運動、元極舞、瑜珈以及巡守隊、環保隊，大家共同努力得到的，大家對於白雲社區都很願意付出，很有向心力。

王淑真強調，一直以來，社區營造的目標，就是打造「有溫度、有活力、有未來」的三好社區，並且落實在地關懷與共好精神，這次能夠在金卓越社區選拔獲得肯定，真的很開心，到市政府接受表揚，也做了成果展。

白雲里長陳俊地說，社區發展協會在王理事長的帶領下，今年參加新北市金卓越社區選拔得到特色獎，並獲得獎金五萬元，一直以來社區經營很好，只是往年都沒有參賽，今年第一次比賽就拿到好成績，希望未來再參賽，成績能夠更上一層樓。

汐止區長林慶豐表示，白雲社區發展協會榮獲今年度金卓越社區的績效組單項特色獎，非常感謝在王順益理事長的帶領下，社區朝向有溫度、有活力、有未來的三好社區方向持續發展，在親子讀經、或是關懷弱勢、以及相關的長青課程，都有非常卓越的表現，後續會持續和白雲社區合作，115年會朝向旗鑑型計劃社區共同努力，讓汐止區有更好的社區環境。

汐止 績效

