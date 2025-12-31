快訊

汐止區八連路二段大雨坍方 復建工程1月中完工

觀天下／ 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導
八連路坍方目前在施作地基及打設鋼軌椿、放設鼎塊，整體工程預計在115年1月中完工。 圖／觀天下有線電視提供
八連路坍方目前在施作地基及打設鋼軌椿、放設鼎塊，整體工程預計在115年1月中完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區八連路二段327巷，在10月的一場豪大雨發生坍方，造成道路中斷，汐止區公所目前正在進行搶修復建工程，打鋼軌椿鞏固邊坡地基，整體工程預計在115年1月中完工。

汐止區長林慶豐表示，汐止區八連路二段327巷，在10月22日的豪大雨發生坍方有將近30公尺，後續在10月底邀集市府工務局到現場會勘，目前已經在施作相關的地基及打設鋼軌椿、放設鼎塊，預估整體工程會到明年的1月中旬，如期如質完成。

新北市議員白珮茹提到，在之前的風災，造成八連溪護岸被沖垮，農路也中斷，在這個月初廠商進場施工，會在護岸受損的部分打鋼軌椿鞏固，因為山上還有住戶，希望災修廠商進場施作，能夠在過年前順利施作完成，一來保護護岸的安全，二來也會請廠商檢視周邊護岸，如果有受損的部分，也希望相關單位明年度的預算，進行補強。

