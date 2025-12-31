萬里區磺潭里災後民生用水難 立委爭取自來水延管

去年山陀兒風災造成萬里區磺潭里簡易自來水建設被破壞，災後不只家園要重建，連民生用水的取用都很困難。為此立委廖先翔就邀集台灣自來水公司第一管理處與區長及當地里長一同集合會勘，商討自來水管線延管的可行性，藉此改善磺潭里民生用水困難的問題。

萬里區長黃雱勉說，由於磺潭里一帶的民眾，過往都是使用簡易自來水的管線，不過簡易自來水管線都在路面上，容易受許多不可控的狀況給破壞。這次讓民眾苦不堪言就是因為去年山陀兒風災大水把簡易自來水設施與管線沖毀，因此也希望建設自來水管線，管線埋在地底，比較受到保護不容易受到破壞。

這次的會勘，自來水公司也帶來簡報向立委與在地居民報告，若是建設，配水池與加壓站等位置會落在何處，以及評估建設費用約四千兩百多萬元。

立法委員廖先翔表示，過去公所有提出延管申請，不過在評比時沒有通過門檻，因此這一次就特別辦理會勘，要求水公司來說明、簡報。協助讓公所與里長清楚自來水管線建設案的評比門檻及應準備資料，期待在下一次評比之前一切資料備妥，也可望明年通過審查，順利延管，2026年底前讓磺潭里的民生用水困難得到改善。