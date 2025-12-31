影／台北跨年首度用行金屬探測器安檢 蔣萬安視察並體演維安情況

快訊

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
「台北最high新年城—2026跨年晚會」今晚登場，台北市警方規劃2156名警力、858名義警交針對活動現場維安，台北市長蔣萬安（前右）下午到達晚會現場了解警力布署情況。記者杜建重／攝影
「台北最high新年城—2026跨年晚會」今晚登場，由本月19日才發生捷運內外無差別攻擊事件，台北市警方特別加強活動現場維安，規劃投入2156名警力、858名義警，台北市長蔣萬安下午3點到達晚會現場，了解警力布署情況，今年跨年晚會首度採取入口處進行金屬探測器實施安檢，會由員警持金屬探測器要求民眾打開隨身包包檢查。

市長蔣萬安除聽取信義分局報告，也親自體驗過安檢通道，員警檢查相當確實，不僅要求口袋物品拿出來檢查，也用金屬探測器掃瞄全身。

蔣萬安說，這次北市府啟動13項維安措施，包括出動鎮暴犬、身份查證、無人機監控、數位科技偵蒐、車阻、及特勤警力進駐，特別結合警消民力共3014人現場執勤，針對北市府、台北一零一周邊進行重點部署，另一方面，也針對爆裂物威脅、隨機襲擊、防踩踏疏散事前多次沙盤推演，周邊也有八處緊急醫護站，必要會即刻給予支援。今晚跨年活動絕對要上緊發條、絕不鬆懈，堅持到最後一刻，確保所有前來民眾安全。

北市府 跨年晚會 蔣萬安 維安

