快訊

新年股票怎麼選？2026年AI繼續橫著走 5檔台股外資最愛

無畏白金、白銀跳水 台指期夜盤再創歷史新高

獨／陳菊有望出院？傳病情好轉「這時回到崗位」 請辭未獲准原因曝

新北平溪五分寮道路改善完工 提升行車安全與通行品質

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
五分寮道路使用年限已久，路面改善工程讓道路變得平坦順暢，大幅提升地方交通品質。 圖／觀天下有線電視提供
五分寮道路使用年限已久，路面改善工程讓道路變得平坦順暢，大幅提升地方交通品質。 圖／觀天下有線電視提供

為提升道路服務品質與用路安全，平溪區公所進行五分寮道路路面改善，針對五分寮道路106線往遠翠亭路段、五分寮道路截水溝下方道路，以及五分寮道路等三處路段進行改善，總長約900公尺，工程已順利完成。

⭐2025總回顧

平溪區長李天民與新寮里長胡兩泉今日到場關心改善成果。區長李天民表示，五分寮道路因使用年限已久，路面出現老化、剝脫、龜裂、跳料及局部沉陷等情形，不僅影響行車舒適性，也增加雨天積水及機車打滑的風險。此次透過路面刨除及瀝青混凝土重新鋪設，可從根本改善路面結構與排水問題，有效提升道路安全。

新寮里長胡兩泉指出，過去該路段路況不佳，居民與用路人行經時相當不便，感謝市府與區公所的協助，完成路面改善工程，讓道路變得平坦順暢，大幅提升地方交通品質，里民都相當有感。

平溪 老化

延伸閱讀

雲林台19線元長鄉段車禍奪命兩死 2騎士倒地遭輾貨車司機涉肇逃被捕

高雄馬路邊「15公分白色實線」外側屬路肩 駕駛驚：行駛遭開罰

連續地震平溪區106市道邊坡崩塌 預計明日全面恢復通行

強震後瑞芳往平溪106線公路 山壁大面積崩塌 交通中斷搶修中

相關新聞

直播／北市跨年晚會…天公不作美下雨 19時開場人潮略顯冷清

今天跨年夜，天公不作美下雨，加上非假日影響，晚間7時在台北市政府廣場登場的跨年晚會，熙熙攘攘，但相較往年跨年晚會盛況，人...

直播／2萬人雨中卡位等煙火 淡水人潮持續湧入迎跨年盛事

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」31日傍晚起在淡水、八里雙主場登場。約莫6時30分淡水河岸周邊已聚集約2萬...

雲霧籠罩！台北101跨年煙火倒數 北市陰雨天空不作美

2025年倒數進入最後幾個小時，但跨年夜受東北季風影響，台北幾乎下了整天的小雨，入夜後氣溫也明顯降低。101大樓不時被被...

下雨照卡位！淡水主舞台前擠滿粉絲 冒雨卡位等煙火

「閃耀新北1314 跨河煙火」今下午在淡水、八里雙主場登場，記者於傍晚約5時現場觀察，儘管淡水地區持續降雨，位於淡水漁人...

影／台北跨年首度用行金屬探測器安檢 蔣萬安視察並體驗維安情況

「台北最high新年城—2026跨年晚會」今晚登場，由本月19日才發生捷運內外無差別攻擊事件，台北市警方特別加強活動現場...

隨機攻擊案後迎來跨年活動 北市警高規格維安部署逾3千警、民力

今天是跨年夜，台北市剛發生張文隨機攻擊案件，對於即將來到的101煙火及跨年活動，台北市警方不敢大意，在2026跨年晚會使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。