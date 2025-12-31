新北平溪五分寮道路改善完工 提升行車安全與通行品質

為提升道路服務品質與用路安全，平溪區公所進行五分寮道路路面改善，針對五分寮道路106線往遠翠亭路段、五分寮道路截水溝下方道路，以及五分寮道路等三處路段進行改善，總長約900公尺，工程已順利完成。

平溪區長李天民與新寮里長胡兩泉今日到場關心改善成果。區長李天民表示，五分寮道路因使用年限已久，路面出現老化、剝脫、龜裂、跳料及局部沉陷等情形，不僅影響行車舒適性，也增加雨天積水及機車打滑的風險。此次透過路面刨除及瀝青混凝土重新鋪設，可從根本改善路面結構與排水問題，有效提升道路安全。

新寮里長胡兩泉指出，過去該路段路況不佳，居民與用路人行經時相當不便，感謝市府與區公所的協助，完成路面改善工程，讓道路變得平坦順暢，大幅提升地方交通品質，里民都相當有感。