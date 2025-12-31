聽新聞
新北長者破80萬人 力拚照顧關懷據點達637處
迎接超高齡社會，新北市珍寶貝未來創新協會與板橋湳興里共同成立的社區照顧關懷據點，今天在湳興第一市民活動中心揭牌啟用。此據點不僅是板橋區第37處據點，也是新北市第637處據點，象徵新北市在布建銀髮照護網邁出重要一步。
新北市社會局長李美珍、民政局副局長范姜坤火及多位民代都出席揭牌活動，李美珍指出，新北市65歲以上長輩已突破80萬人大關，其中，板橋區長輩占比更超過20%，正式跨入「超高齡社會」，新北市積極推動銀髮俱樂部與關懷據點，並結合松年大學、動健康等多元課程，希望讓長輩在自家附近就能享受健康生活。
珍寶貝未來創新協會理事長林玉燕表示，趕在明年馬年前夕成立協會第一處據點，具有「一馬當先」象徵意義，期許未來能持續擴展，實現長輩「高齡再進化」的夢想。
湳興里長洪雅鈴強調，為打造「幸福湳興」據點，目前規劃於每週一、三、五的上下午時段開放，提供包括營養飲食建議、桌遊、手指曼波、音樂體適能及藝文飾品手作等豐富課程，全方位照顧長輩的身心靈，新據點集結教育界、藝文界及時尚造型師等志工的力量，透過民間協會與在地里辦公處合作，讓長輩在社區中獲得良好照顧，真正落實「在地安老、健康樂活」目標。
