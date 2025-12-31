跨年晚會倒數…蔣萬安視察安檢通道 維安嚴格滴水不漏

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午視察舞台周邊相關維安，除聽取信義分局部署報告，蔣萬安也親自體驗過安檢通道，員警檢查相當確實，滴水不漏，不僅要求口袋物品拿出來檢查，也用金屬探測器掃瞄全身。記者林麗玉／攝影

今天跨年夜，因應1219才發生隨機攻擊事件，今年@@@北市府跨年維安@@@大幅升級，共投入警、消、民力等共3014人，市長蔣萬安下午特別視察相關維安部署，確定所有安全工作部署一切到位。

蔣萬安說，這次北市府啟動十三項維安措施，包括出動鎮暴犬、身份查證、無人機監控、數位科技偵蒐、車阻、及特勤警力進駐，特別結合警消民力共3014人現場執勤，針對北市府、台北一零一周邊進行重點部署，另一方面，也針對爆裂物威脅、隨機襲擊、防踩踏疏散事前多次沙盤推演，周邊也有八處緊急醫護站，必要會即刻給予支援。

蔣說，今天的視察是要提醒市府同仁及民間力量夥伴，今晚跨年活動絕對要上緊發條、絕不鬆懈，堅持到最後一刻，確保所有前來民眾安全，這是我們的責任，也是最重要使命，最後時刻要一切部署到位。

信義警分局指出，今天晚間跨年夜，舞台周邊備有照明車增加周邊亮度，還有指揮車具至高作用配擴音器，遇到突發狀況會有廣播引導制止民眾；另外，這次新北市警犬隊也支援兩頭警犬，針對舞台周邊重要地區進行危險物品偵查；維安特勤人員也會定點巡邏；還有同仁會持無人機干擾槍，針對現場未申請核准的無人機要求降落；還有27組機動打擊部隊，同仁會攜帶槍彈、無線電、辣椒水、電擊槍、避盾、大小鋼叉等。

