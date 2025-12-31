淡水公司田溪油汙案 新北環保局追出源自營造公司

淡水公司田溪24日被民眾發現遭到油汙染，新北環保局獲報循線追緝，30日找到上游某營造公司，未妥善管理棄置油品，導致油汙流入下游，當場依水汙法告發，最重可處300萬元罰鍰。

環保局表示，稽查人員於12月24日接獲民眾檢舉後即刻出擊，先從下游設置白色吸油棉索，水利局也在下游增設橘色攔油索雙層防護。

近日陰雨綿綿，稽查人員身著青蛙裝深入溪床溯源，同步擴大範圍巡查周遭可疑汙染源，由於該地勢高聳且草木叢生，且溪底土質鬆軟，稽查人員一度陷入泥沼無法前進。

歷經突破多重困難，終於在12月30日發現一處在流速緩慢的河道，水面浮有明顯油汙且散發濃厚油氣味，與24日發生的水汙案特徵高度吻合。

稽查人員鎖定鄰近的營造公司場區調查，並於該公司場區下游處投放示蹤劑追蹤流向，證實油汙來源自該公司，深入追查，發現業者未妥善管理場區棄置油品，違法事證確鑿，當場依違反水汙法舉發，要求業者須在限期完成油汙清除及改善工作，逾期未完成將連續開罰。