快訊

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水公司田溪油汙案 新北環保局追出源自營造公司

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局破獲淡水公司田溪油汙案。圖／新北市環保局提供
新北市環保局破獲淡水公司田溪油汙案。圖／新北市環保局提供

淡水公司田溪24日被民眾發現遭到油汙染，新北環保局獲報循線追緝，30日找到上游某營造公司，未妥善管理棄置油品，導致油汙流入下游，當場依水汙法告發，最重可處300萬元罰鍰。

⭐2025總回顧

環保局表示，稽查人員於12月24日接獲民眾檢舉後即刻出擊，先從下游設置白色吸油棉索，水利局也在下游增設橘色攔油索雙層防護。

近日陰雨綿綿，稽查人員身著青蛙裝深入溪床溯源，同步擴大範圍巡查周遭可疑汙染源，由於該地勢高聳且草木叢生，且溪底土質鬆軟，稽查人員一度陷入泥沼無法前進。

歷經突破多重困難，終於在12月30日發現一處在流速緩慢的河道，水面浮有明顯油汙且散發濃厚油氣味，與24日發生的水汙案特徵高度吻合。

稽查人員鎖定鄰近的營造公司場區調查，並於該公司場區下游處投放示蹤劑追蹤流向，證實油汙來源自該公司，深入追查，發現業者未妥善管理場區棄置油品，違法事證確鑿，當場依違反水汙法舉發，要求業者須在限期完成油汙清除及改善工作，逾期未完成將連續開罰。

環保局說，業者勿心存僥倖隨意棄置油品汙染水域，民眾若發現有汙染情事，可撥打1999市政服務專線報案，以利稽查人員第一時間派員查核。

追查淡水公司田溪油汙案，稽查人員身著青蛙裝深入溪床溯源。圖／新北市環保局提供
追查淡水公司田溪油汙案，稽查人員身著青蛙裝深入溪床溯源。圖／新北市環保局提供

環保局 淡水 新北

延伸閱讀

慢遊淡水！ 用夕陽、海風與美食迎接年末美好時刻

法國團隊操刀 新北淡水八里跨河煙火分3幕登場

鄭麗文發言掀波 劉和然：新北需要即戰力、非實習場

新北跨河煙火邁入第5年今晚登場 將施放3萬5520發煙火、長達13分14秒

相關新聞

新北長者破80萬人 力拚照顧關懷據點達637處

迎接超高齡社會，新北市珍寶貝未來創新協會與板橋湳興里共同成立的社區照顧關懷據點，今天在湳興第一市民活動中心揭牌啟用。此據...

跨年晚會倒數…蔣萬安視察安檢通道 維安嚴格滴水不漏

今天跨年夜，因應1219才發生隨機攻擊事件，今年北市府跨年維安大幅升級，共投入警、消、民力等共3014人，市長蔣萬安下午...

淡水公司田溪油汙案 新北環保局追出源自營造公司

淡水公司田溪24日被民眾發現遭到油汙染，新北環保局獲報循線追緝，30日找到上游某營造公司，未妥善管理棄置油品，導致油汙流...

貢寮距岸3浬內禁用刺網 學者：落實執法 減少海中死亡之牆、幽靈漁具

新北市貢寮海岸3浬內明年元旦起禁用刺網作業，學者說，魚類若被刺網纏住死亡，吸引掠食性或群游性魚種靠近，最終也受困死亡，形...

新北第二行政中心工程邁里程碑 落腳三重拚明年9月底取使照

新北市第二行政中心主體建築鋼構工程完成，新北市長侯友宜今出席上梁祈福典禮，持香祈求工程順利。侯友宜表示，上任以來即希望帶...

湛鬥機護海洋今年鼻頭港清3314公斤垃圾 明年啟動「大淨海時代」

台灣湛藍海洋聯盟研發無人清潔船「湛鬥機」長年進駐新北瑞芳鼻頭漁港清理垃圾，今年累計清出3314公斤，比去年1851公斤更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。