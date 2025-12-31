跨年晚會天公不作美 北市府籲穿透明雨衣不撐傘

台北市跨年晚會今天晚間登場，市府呼籲，持續下雨中，為避免影響他人視線，請民眾進到會場穿著透明雨衣、不要撐傘，並配合現場維安規定實施安檢。

台北最HIGH新年城-2026跨年晚會今天晚間7時起在台北市政府前登場，儘管陰雨不斷，現場在中午12時就有許多民眾排隊等候進場。與朋友一起來的王小姐說，他們最期待見到KARA，已經準備好折疊椅、暖暖包要一路守到最後。

台北市政府在「Humans of Taipei 我是台北人」臉書粉絲專頁發文宣導，外面天氣仍不穩定，目前持續下雨中，請民眾進到會場穿著透明輕便雨衣、不要撐傘，避免影響他人視線。

此外，市府提醒，進場時會實施安檢，禁止攜帶刀、槍、械、爆裂物等違禁品，請民眾遵從警察及工作人員引導。

台北市政府昨天上午舉行市政會議，與會人士轉述，市長蔣萬安在會議最後裁示，此次跨年除了有市府晚會，還有歌手蔡依林在大巨蛋的演唱會，隔天一早又有元旦路跑等大型活動，是同時段多人潮、跨場域的3重挑戰。

蔣萬安說，這對市府團隊來說，是重要的實戰檢驗機會，他要求所有局處都要全面到位、首長一律待命，守好各自責任區外也要跨局處協作，確保橫向聯繫暢通，所有狀況都能即刻清楚掌握、立即應對。

他表示，這段時間警察特別辛苦，忙得人仰馬翻，但請再辛苦幾天，所有局處也務必逐項確認，按照最高標準，確保萬無一失，一起平安跨年。