快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

跨年晚會天公不作美 北市府籲穿透明雨衣不撐傘

中央社／ 台北31日電
「台北最High新年城-2026跨年晚會」31日晚間將在台北市民廣場舉行，儘管陰雨不斷，現場在中午12時就有許多民眾排隊等候進場。中央社記者陳昱婷攝　114年12月31日 中央通訊社
「台北最High新年城-2026跨年晚會」31日晚間將在台北市民廣場舉行，儘管陰雨不斷，現場在中午12時就有許多民眾排隊等候進場。中央社記者陳昱婷攝　114年12月31日 中央通訊社

北市跨年晚會今天晚間登場，市府呼籲，持續下雨中，為避免影響他人視線，請民眾進到會場穿著透明雨衣、不要撐傘，並配合現場維安規定實施安檢

⭐2025總回顧

台北最HIGH新年城-2026跨年晚會今天晚間7時起在台北市政府前登場，儘管陰雨不斷，現場在中午12時就有許多民眾排隊等候進場。與朋友一起來的王小姐說，他們最期待見到KARA，已經準備好折疊椅、暖暖包要一路守到最後。

台北市政府在「Humans of Taipei 我是台北人」臉書粉絲專頁發文宣導，外面天氣仍不穩定，目前持續下雨中，請民眾進到會場穿著透明輕便雨衣、不要撐傘，避免影響他人視線。

此外，市府提醒，進場時會實施安檢，禁止攜帶刀、槍、械、爆裂物等違禁品，請民眾遵從警察及工作人員引導。

台北市政府昨天上午舉行市政會議，與會人士轉述，市長蔣萬安在會議最後裁示，此次跨年除了有市府晚會，還有歌手蔡依林在大巨蛋的演唱會，隔天一早又有元旦路跑等大型活動，是同時段多人潮、跨場域的3重挑戰。

蔣萬安說，這對市府團隊來說，是重要的實戰檢驗機會，他要求所有局處都要全面到位、首長一律待命，守好各自責任區外也要跨局處協作，確保橫向聯繫暢通，所有狀況都能即刻清楚掌握、立即應對。

他表示，這段時間警察特別辛苦，忙得人仰馬翻，但請再辛苦幾天，所有局處也務必逐項確認，按照最高標準，確保萬無一失，一起平安跨年。

跨年晚會 北市 安檢

延伸閱讀

台北101跨年夜三重挑戰...蔣萬安下令：最高標準確保萬無一失

【重磅快評】王世堅進化2.0版 賴清德成國民黨最好禮物？

綠批雙城論壇被狠打臉 王世堅逆風相挺…蔣萬安反應曝光

捨不得？被問李四川將被徵召選新北…蔣萬安超低調

相關新聞

貢寮距岸3浬內禁用刺網 學者：落實執法 減少海中死亡之牆、幽靈漁具

新北市貢寮海岸3浬內明年元旦起禁用刺網作業，學者說，魚類若被刺網纏住死亡，吸引掠食性或群游性魚種靠近，最終也受困死亡，形...

新北第二行政中心工程邁里程碑 落腳三重拚明年9月底取使照

新北市第二行政中心主體建築鋼構工程完成，新北市長侯友宜今出席上梁祈福典禮，持香祈求工程順利。侯友宜表示，上任以來即希望帶...

湛鬥機護海洋今年鼻頭港清3314公斤垃圾 明年啟動「大淨海時代」

台灣湛藍海洋聯盟研發無人清潔船「湛鬥機」長年進駐新北瑞芳鼻頭漁港清理垃圾，今年累計清出3314公斤，比去年1851公斤更...

新北漁業管制新措施元旦上路 貢寮海域距岸3浬內禁用刺網採捕

新北市繼瑞芳、金山、萬里海岸3浬內，完全禁止使用刺網作業，貢寮漁民多沿近海小型船筏，延至明年元旦跟進，慣以刺網作業漁民仍...

新北好茶日本鍍金 2025世界綠茶大賽獲獎稱霸全國

新北市農業局輔導新北茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲日本2025「世界綠茶大賽」2座最高金賞及1座金賞獎，獲獎數量全國第一...

新北新店寵物醫療園區起跑 公立動物醫院露曙光

新北市登記犬貓數量已突破36萬隻，為全台寵物飼養人口最多的縣市之一，但過去動物醫療費用長期缺乏統一定價標準，收費落差引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。