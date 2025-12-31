中央總預算卡關 新北：新興建設先以市款墊付

快訊

中央社／ 新北31日電

立院尚未通過2026年中央政府總預算，新北市長侯友宜今天表示，新興計畫將受影響，但市府已做好準備，以市款暫行墊付，確保市政不中斷；副市長劉和然說，延續性工程影響不大。

中央政府總預算案仍在立法院審議，侯友宜今天在新北市政會議後接受媒體聯訪，記者詢問對新北市政府的影響與因應作為。

侯友宜說，總預算有部分是新興的計畫，一定會受到影響，不過新北市政府已經做好準備，會用市款暫行墊付，全力推動市政工作，不要受到總預算審議進度的影響，將傷害減到最低。

副市長劉和然隨後補充說明表示，目前正在盤點相關的建設，依照預算法規定，延續性的工程建設影響不大，只要按照去年的執行進度往下走就好，比較有影響的是新興計畫或是新興工程，會以市府預算先墊付支應。

劉和然說，因有些活動並不是1月就要執行，所以不會馬上遇到衝擊；以新北市府而言，新興計畫包括第二行政大樓工程，至於中央補助的部分，相關新興計畫要與中央討論。

至於TPASS通勤月票是否受影響，劉和然說，按照常理這不是新興計畫，他希望中央政府跟立法院間的政治問題要直接去面對，市府尊重行政院跟立法院的制度，「行家說行話」，大家都很清楚，預算沒有過，不會無法執行，不要把可以執行的預算拿來當作手段，這不是好的方式，因為大家都看在眼裡。

媒體也問侯友宜，中共對台軍演持續發動火箭實彈射擊，且落點是最接近台灣的一次，是否認為是挑釁的行為。

侯友宜說，任何軍事威脅都會傷害兩岸，也會讓台海更加不穩定，這是大家所不樂見，希望兩岸間能夠互相理性溝通、降低衝突，迎來台海的穩定，這才是大家的期盼。

