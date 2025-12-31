快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市漁業管制新措施元旦上路，貢寮海域距岸3浬內禁用刺網採捕；圖為新北市推動刺網漁具實名制。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業管制新措施元旦上路，貢寮海域距岸3浬內禁用刺網採捕；圖為新北市推動刺網漁具實名制。圖／新北市漁業處提供

新北市貢寮海岸3浬內明年元旦起禁用刺網作業，學者說，魚類若被刺網纏住死亡，吸引掠食性或群游性魚種靠近，最終也受困死亡，形成惡性循環，俗稱「死亡之牆」。刺網也被認為是最容易成為海洋廢棄物的漁具，政府既公告禁用，就應落實執法。

⭐2025總回顧

新北市漁業處表示，為保護海洋環境及漁業資源，達成永續利用目標，2012年、2013年和2020年分別公告瑞芳、金山和萬里海域，距岸3海浬內禁止使用刺網漁具採捕水產動植物，違者依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，貢寮海域明年元旦跟進。

國立海大環境生物與漁業科學學系副教授曾煥昇表示，現今多數刺網漁具以塑膠製成，優點是重量輕、耐用性高、成本較低。這些塑膠製漁網在作業過程中遺失或遭棄置，也將長時間滯留於海中，衍生「幽靈漁具（ghost gear）」問題。

曾煥昇說，刺網可能誤捕海洋生物，破壞棲地，刺網也容易誤捕海龜等非目標物種，對海洋生態系構成嚴重壓力。刺網具誘捕效能，魚類被纏住致死，屍體吸引其他掠食性或群游性魚種靠近，形成惡性循環，被稱為「死亡之牆（wall of death）」。

曾煥昇表示，刺網如果淪為廢棄漁具，除對海洋生態造成長期危害，刺網廢棄網具在海中長時間漂流，極易纏繞船舶螺旋槳或方向舵，影響船舶操控性能，影響海上航行船舶安全。

新北市政府公告貢寮距岸3浬內禁用刺網作業，漁民有怨言。曾煥昇認為，新政策雖然對刺網漁業漁民造成影響，但不要過度捕魚，不要將漁業資源捕撈殆盡，合理利用漁業資源，才可以生生不息、永續利用。政府和漁民合作推動永續漁業措施，才是真正的愛護海洋。

曾煥昇說，國內海洋保育意識逐年上升，政府推動「刺網漁具實名制」，漁民配合，落實責任漁業。政府輔導刺網漁業漁船轉型，改用更友善漁法，也獲不少漁民響應。還有漁民組成「海洋環保艦隊」，在海上作業發現海洋廢棄物，會撈起起帶回陸地，都是減少海洋垃圾的具體作法。

曾煥昇表示，政策推不是口號，政府及漁民都要遵守法規。政府除了宣導漁民哪些是合法的行為，哪些是不合法的行為之外，最重要的是執行。如果發現違法或違規的行為，就要依法處理，才有助於維持漁業秩序，推動海洋永續發展。

新北市漁業管制新措施元旦上路，貢寮海域距岸3浬內禁用刺網採捕；圖為新北市漁業處與海巡人員進行刺網聯合稽查。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業管制新措施元旦上路，貢寮海域距岸3浬內禁用刺網採捕；圖為新北市漁業處與海巡人員進行刺網聯合稽查。圖／新北市漁業處提供

貢寮距岸3浬內禁用刺網 學者：落實執法 減少海中死亡之牆、幽靈漁具

新北市貢寮海岸3浬內明年元旦起禁用刺網作業，學者說，魚類若被刺網纏住死亡，吸引掠食性或群游性魚種靠近，最終也受困死亡，形...

