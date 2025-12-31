新北第二行政中心工程邁里程碑 落腳三重拚明年9月底取使照

新北市第二行政中心主體建築鋼構工程完成，新北市長侯友宜今出席上梁祈福典禮，持香祈求工程順利。侯友宜表示，上任以來即希望帶動三重、蘆洲地區整體發展，平衡大漢溪南北兩側城市機能，因此規畫在溪北打造具都會規模的行政核心，作為新北市第二行政中心，帶動地方轉型。

侯友宜指出，本案結合民間公益回饋資源推動，並與捷運系統銜接，同時以碳中和、永續綠建築為目標，期盼打造兼具行政效能與城市形象的新地標。工程自111年初動工至今，歷經近4年努力，今日完成上梁是重要里程碑，市府將持續嚴格控管品質與進度，朝明年9月30日取得使用執照目標前進。

侯友宜表示，未來第二行政中心將整合警察、衛生、交通、勞工等局處機能，並設置智慧化應變與指揮系統，成為掌握新北市治安、交通、公共安全與食品安全的重要核心，「等於是新北市的大腦」。市府也同步投入軟硬體建置，確保系統與設備發揮最大效能，並帶動周邊醫療、商圈與公共建設發展。他感謝施工團隊與市府同仁並肩作戰，強調這不僅是一棟大樓，更是新北城市發展的重要里程碑。

新北市工務局主秘李仲昀表示，第二行政中心以「一座大公園」的整體概念規畫，透過立體化綠化設計，將行政大樓、公園、道路與廣場機能完整串聯，未來可同時提供市民休憩與洽公服務。目前外部道路與公園等基礎設施已完成，正進行整地與回填作業，開放空間預計於明年6月30日前完工；地下空間則以停車場串聯公園、道路與行政大樓，廣場結構亦已完成，市府目標於今年底完成所有結構體工程。

李仲昀指出，市府提前啟動跨局處專案整合，將介面協調、精裝修與機電系統作業前移，目前外牆斷水、內部裝修及各局處進駐準備已同步展開，未來取得使用執照後，僅剩OA家具安裝即可加速完成進駐。

新北市工務局長馮兆麟表示，第二行政大樓未來將陸續迎接警察局、消防局、衛生局、勞工局，以及秘書處、研考單位等進駐，整體定位為結合數位科技的智慧指揮樞紐。其中警察局與交通局進駐後，將成為全市智慧化管理的重要核心，警政系統未來也將導入AI智慧管理與分析系統，升級既有110報案與處理模式，提升治安防制與勤務調度效率。另在衛生體系方面，原板橋醫療園區預計明年拆除，後續將採BOT方式打造新醫療園區。

新北市秘書處指出，本案由開發單位國巨投資股份有限公司興建移交，邀請日本建築大師丹下憲孝操刀設計外觀，目標取得黃金級綠建築及銅級智慧建築標章，並提升建築耐震係數，重大災害發生時，第二行政中心也將成為緊急救災指揮中心，與新板特區市府大樓形成雙核心，提供即時行政支援。