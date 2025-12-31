新北漁業管制新措施元旦上路 貢寮海域距岸3浬內禁用刺網採捕

新北市繼瑞芳、金山、萬里海岸3浬內，完全禁止使用刺網作業，貢寮漁民多沿近海小型船筏，延至明年元旦跟進，慣以刺網作業漁民仍有怨言。學者說，刺網若淪為海洋廢棄物會危害生態，既已公告禁用，就應落實執法確保成效。

新北市漁業處表示，新北海岸線長達145公里，共有28處漁港。市府為保護海洋環境及漁業資源，達成永續利用目標，先後在2012年、2013年和2020年，分別公告瑞芳區、金山區和萬里區，距岸3海浬內禁止使用刺網漁具採捕水產動植物，違者依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

市府同時在萬里、野柳、瑞芳、貢寮海域，劃設水產動植物繁殖保育區，管制漁業採捕行為。市府也推動刺網漁具實名制，落實責任漁業，加上配合漁業署漁獲總量管制配額，多管齊下，兼顧漁民生計及漁業資源永續利用。

新北市2017年起與漁業署合作進行「刺網漁業輔導轉型」計畫，漁民若願意放棄經營刺網漁業，改作如釣具類等低破壞性漁業種類，專營刺網漁業漁船每艘補助20萬元，兼營每艘補助15萬元。新北市至今已輔導近7成，共592艘刺網漁船轉型。

漁業處說，貢寮區的漁港多數規模較小，不少漁民駕駛小型船筏，在3浬內以刺網或一支釣作業。考量漁民生計，2012年僅公告禁止使用對生態影響較大，含2層在內的多層刺網漁具。

新北市政府透過產官學合作，委請專家學者從地形、底質與生態脆弱性綜合評估，發現貢寮海域海底礁、岩地勢崎嶇、潮流不穩，刺網易纏繞礁體，衍生刺網流失覆網問題，不僅降低漁撈效率，更對海底棲地產生難以逆轉影響。

漁業處指出，考量長期以刺網作業，將損害貢寮海域珊瑚礁棲地與底棲生態系，加上貢寮地區原有63艘刺網船，目前已有36艘接受輔導轉型，因刺網漁船數量已下降，公告明年元旦起，貢寮跟進瑞芳、金山和萬里，距岸3浬內禁用刺網漁具。

貢寮區漁會總幹事林麗美說，不同作業漁具的漁民權益都應該維護，3浬內禁用規定，刺網漁民當然覺得委屈，但一支釣漁民就普遍支持。市府既依各地海域狀況，分別限制漁業行為，公告施行後，漁會自然要宣導漁民配合法令。

國立海大環境生物與漁業科學學系副教授曾煥昇表示，刺網以塑膠材質製成，耐用、成本低，但可能誤捕非目標物種，作業過程中遺失或遭棄置，也會危害海洋生物，破壞棲地。廢棄網具在海中漂流，也易纏繞船舶螺旋槳或方向舵，影響航行安全。