新北青農元旦展售 板橋435藝文特區農產新鮮購

新的一年即將到來，115年新北市元旦升旗活動將於1日上午9時至下午3時於板橋435藝文特區舉行，本市青農也一同共襄盛舉，於現場展售最優質的農特產品，無論是香甜的蜂蜜、健康的紅薏仁、新鮮羊奶、新北好茶或是蘿蔔糕等農產加工品，都是實用且新年送健康的好選擇，新北市農業局歡迎各位朋友一同來體驗新北青農優質農產品。

本次新北青農元旦展售精選各式特色農產品，有「鼎勝養蜂場」及「昌輝養蜂場」的香甜蜂蜜，鼎勝養蜂場由青農吳憶宜所經營，帶來114年全國蜂蜜評鑑特等的龍眼蜂蜜。昌輝養蜂場為青農程英哲所經營，傳承第4代的養蜂好技術，蜂蜜也是屢次獲得全國蜂蜜評鑑佳績。青農邱昌宏所經營的「北大柑園樂活農園」帶來健康的紅薏仁、薑黃等新鮮農產品，現場也推出消費滿500元送紅薏仁一包(原價100元)優惠，以及林口「語林有機農場」更帶來開心飼養雞蛋，讓大家帶回樂活雞蛋，提供民眾在新的一年吃新鮮也吃美味。

美食部分有青農邱順群帶來「五寮尖山羊乳」的新鮮羊奶及其製作的羊奶小饅頭，羊奶小饅頭也推出一包100元(8入)的優惠活動，「小棲蘭森林農場」也帶來鮮脆猴頭菇及其製作的麻油猴頭菇炒飯、猴頭菇炒炊粉及猴頭菇小圓丁皆特價100元(原價120元)，另外「錦川食堂」也利用自家農產品製作農村經典油飯、草仔粿及蘿蔔糕，也提供豆干及油飯搭配只要150元等優惠，讓大家在板橋435藝文特區就能體驗新北各地青農製作的農村好滋味。

茶飲部分由連續三年獲得蜜香紅茶特等獎及雙北製茶冠軍青農周子耀，帶來「日盛製茶」優質的蜜香紅茶及碧螺春，以及「東成茶葉」準備清香的包種茶，並推出包種茶梅片及蜜香紅茶梅片買十送一優惠及限量新年好茶福袋，福袋內有包種茶、茶糖、蛋捲等好禮提供民眾一次購足。新北青農產品不只新鮮蔬果，各式農產及其加工品都十分受歡迎，邀請民眾元旦到板橋435藝文特區體驗。

新北市青年農民聯誼會展售組長邱順群表示，本次元旦展售精選新北各式青農產品，推薦民眾前來體驗，青農也會持續與農業局合作開發更多優質農產品，歡迎民眾一起來吃健康，體驗新北青農活力。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，新北青農產品提供各式新鮮在地健康農產品，是新年與親友分享的最佳選擇，青農場域也是出外踏青體驗在地文化的好所在。青農是新北農業最強力的骨幹，為農業發展帶來更多創新能量，感謝青農對新北市農業的貢獻，市府持續秉持「農業健康市/式」的理念，提供減碳、精緻的在地農業，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。