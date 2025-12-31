快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

家戶廚餘115年起禁養豬 北市垃圾車收運不再分類

中央社／ 台北31日電

因應家戶廚餘明年元旦起全面禁止使用於養豬，台北市環保局今天宣布，明天起垃圾車收運時不再區分紅、藍桶，請民眾持續做好垃圾分類及資源回收，廚餘瀝乾再排出。

⭐2025總回顧

行政院院會4日通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限到明年12月31日止，116年起全面轉型飼料養豬，且轉型期間僅允許使用事業廚餘、動物性廢渣及屠宰下腳料，禁止使用家戶廚餘養豬。

台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，配合中央政策，明天起家戶廚餘收運不再區分為養豬的紅桶、堆肥的藍桶，請民眾一律倒入垃圾車後方的藍色廚餘桶，後續將統一作為堆肥再利用。

環保局表示，明天適逢星期四，垃圾正常收運，鼓勵市民多加利用，或可至各行政區30處垃圾限時收受點，依據各點營運時間就近排出垃圾，並請持續做好垃圾分類及資源回收，廚餘瀝乾再排出，切勿違規棄置垃圾，一起維護市容整潔。

廚餘 非洲豬瘟 環保局

延伸閱讀

GPS現形！台中環保局揪清潔隊「地下收運」鏈 24人貪汙等罪起訴

台中明年起補助1萬家戶廚餘機5000元 機型、規定曝光了

新北市家戶廚餘明年1月免再分生熟廚餘 沒瀝乾可拒收

台中爆廚餘大戰？清運費飆漲 290社區撤廚餘桶裝電眼防亂倒

相關新聞

貢寮距岸3浬內禁用刺網 學者：落實執法 減少海中死亡之牆、幽靈漁具

新北市貢寮海岸3浬內明年元旦起禁用刺網作業，學者說，魚類若被刺網纏住死亡，吸引掠食性或群游性魚種靠近，最終也受困死亡，形...

新北第二行政中心工程邁里程碑 落腳三重拚明年9月底取使照

新北市第二行政中心主體建築鋼構工程完成，新北市長侯友宜今出席上梁祈福典禮，持香祈求工程順利。侯友宜表示，上任以來即希望帶...

湛鬥機護海洋今年鼻頭港清3314公斤垃圾 明年啟動「大淨海時代」

台灣湛藍海洋聯盟研發無人清潔船「湛鬥機」長年進駐新北瑞芳鼻頭漁港清理垃圾，今年累計清出3314公斤，比去年1851公斤更...

新北漁業管制新措施元旦上路 貢寮海域距岸3浬內禁用刺網採捕

新北市繼瑞芳、金山、萬里海岸3浬內，完全禁止使用刺網作業，貢寮漁民多沿近海小型船筏，延至明年元旦跟進，慣以刺網作業漁民仍...

新北好茶日本鍍金 2025世界綠茶大賽獲獎稱霸全國

新北市農業局輔導新北茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲日本2025「世界綠茶大賽」2座最高金賞及1座金賞獎，獲獎數量全國第一...

新北新店寵物醫療園區起跑 公立動物醫院露曙光

新北市登記犬貓數量已突破36萬隻，為全台寵物飼養人口最多的縣市之一，但過去動物醫療費用長期缺乏統一定價標準，收費落差引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。