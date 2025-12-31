家戶廚餘115年起禁養豬 北市垃圾車收運不再分類

因應家戶廚餘明年元旦起全面禁止使用於養豬，台北市環保局今天宣布，明天起垃圾車收運時不再區分紅、藍桶，請民眾持續做好垃圾分類及資源回收，廚餘瀝乾再排出。

行政院院會4日通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限到明年12月31日止，116年起全面轉型飼料養豬，且轉型期間僅允許使用事業廚餘、動物性廢渣及屠宰下腳料，禁止使用家戶廚餘養豬。

台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，配合中央政策，明天起家戶廚餘收運不再區分為養豬的紅桶、堆肥的藍桶，請民眾一律倒入垃圾車後方的藍色廚餘桶，後續將統一作為堆肥再利用。

環保局表示，明天適逢星期四，垃圾正常收運，鼓勵市民多加利用，或可至各行政區30處垃圾限時收受點，依據各點營運時間就近排出垃圾，並請持續做好垃圾分類及資源回收，廚餘瀝乾再排出，切勿違規棄置垃圾，一起維護市容整潔。