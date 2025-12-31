新北新店寵物醫療園區起跑 公立動物醫院露曙光

新北市登記犬貓數量已突破36萬隻，為全台寵物飼養人口最多的縣市之一，但過去動物醫療費用長期缺乏統一定價標準，收費落差引發民眾關注，期盼新北能設立公立動物醫院。新北市政府原規畫於三峽興建動物醫院，計畫卻因土地使用爭議，四度送中央審查皆遭退件，市府改在新店防疫中心推動「寵物醫療園區」，近期展開規畫案，盼突破卡關多年的困局。

新北市議員李倩萍指出，目前民間動物醫院收費缺乏統一定價標準，凸顯設立公立動物醫院的必要性，也可發揮定錨與定價效果，提升新北動物與飼主福祉。

新北市動保處原選址三峽白雞地區，打造結合動物收容與醫療量能的動物醫院，但該基地涉及非農業用地使用限制，計畫四度送交農業部審查皆未獲核定，市府決定調整方向，改於新店防疫中心現址，規畫改建為動物醫療中心，並同步推動相關行政程序。

動保處長楊淑方表示，新店防疫中心改建動物醫療中心，目標在於提升公部門動物醫療與防疫隔離量能，目前已啟動規畫設計與監造作業。規畫內容將涵蓋醫療室、隔離室、恢復室，以及小型哺乳動物、特殊動物與幼雛獸等照護空間，另設置配膳室與儲藏室等完整設施，相關預算與圖說也將一併完成。

楊淑方指出，該案涉及土地使用分區與都市計畫變更，目前已送交內政部國土管理署審議，尚待核定。不過為避免行政程序影響服務銜接，市府已採「分期推動」方式，優先完成醫療必要設施；未來若需依中央意見調整，將依法修正或另案辦理，確保整體計畫合法合規。

地方政府成立公立動物醫院，獸醫界有疑義。中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫直言，公部門獸醫人力長期不足，地方公職獸醫缺額約3成，連防疫、檢疫本業人力都難以補齊，遑論支撐一間完整運作的動物醫院。

譚大倫指出，民間動物醫院同樣面臨獸醫師荒，但民間薪資結構與抽成制度對年輕獸醫更具吸引力，相較之下公職體系屬固定薪資，留才不易，恐淪為「訓練單位」，醫師累積經驗後即轉往民間，導致公立醫院難以穩定成熟。

他以台大動物醫院為例指出，台大動物醫院的運作基礎在於教學與研究，醫師具教職身分與學術支撐，與地方政府設立的公立動物醫院性質不同，外界若期待公立醫院能壓低收費，恐怕並不切實際，公立體系收費不可能低於成本，最終只會形塑地板價，不會有設下天花板的效果。

譚大倫也說，現況公職獸醫多以防疫、檢疫思維訓練，與伴侶動物臨床醫療強調「盡力救治、不能有任何閃失」的價值取向並不相同，且民間單位包含電腦斷層、超音波都較公立單位先進，若公立動物醫院定位未釐清，反可能衍生醫療糾紛與信任危機。