新北明年電動機車補助方案出爐 最高補助3萬9600元

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市單筆申請電動機車最高補助金額可達3萬9600元。圖／新北市環保局提供
運具電動化已成趨勢，新北環保局今天公告2026年電動機車補助方案，除延續補助汰舊1至5期燃油機車換購電動機車最高補助1萬元外，還有「早鳥」1萬元，及「雙汰舊」9000元（汰除兩輛老舊機車並新購一輛電動機車）補助，若搭配經濟部7000元補助及環境部3300元獎勵金，採「雙汰舊」方案，會有兩份車體回收獎勵金，單筆申請電動機車最高補助金額可達3萬9600元。

環保局長程大維表示，新北市114年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數及電動機車設籍數均為六都第一。為進一步減少移動汙染源，並兼顧民眾多元的用車習慣，115年提供全面性的加碼補助方案，其中「早鳥加碼補助方案」從9000元提高到1萬元限量4500名及「雙汰舊加碼方案」從6000元提高到9000元限量1000名。

在各類別補助金額方面，新購電動機車新北市最高補助4000元限額7000名；換購電動機車本市最高補助1萬元限額8000名；1至3期燃油機車換購微型電動二輪車及電動輔助自行車，每輛最高補助4000元不限名額。為照顧弱勢族群，中低收入戶無論新購或換購電動機車，環保局均額外加碼補助1萬元，且不限額。

環保局表示，申請補助車主須為新北市民，且購買電動機車時已設籍本市滿一年；向新北市經銷商新購電動機車發票日期須為2026年1月1日含當日後，且汰舊燃油機車車籍須為新北市，符合資格者均可追溯辦理。請持有10年以上燃油機車的市民把握機會。

環保局補充，明年度補助名額及加碼名額有限，將依申請順序至預算用罄為止，申請者務必依據補助計畫規定辦理，如遇退件或逾期申請等情形，環保局將視同放棄該次補助及加碼名額，相關資訊可至「新北市機車管制及汰舊換新補助資訊網」查詢。

環保局說，出廠滿5年的燃油機車應於行照發照月前後一個月內完成年度排氣檢驗，逾期未檢將依空汙法處500元罰鍰，逾期6個月再罰3000元，最重將註銷牌照。

電動機車 環保局長

