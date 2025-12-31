要跨年了！北市維安5大措施一次看…安檢包包、防踩踏小組

台北市政府跨年晚會今晚登場，因應日前北捷中山商圈隨機攻擊案，北市府今晚維安規格升級，並有五大措施，除出動1300名警力、20名特勤人員，荷槍實彈加強安檢與巡邏；設「機動打擊小組應變」；防踩踏小組；另會由警察以金屬探測器查驗民眾隨身包包，防堵違禁品入場。

有鑒於1219隨機攻擊案釀4死11傷，今年北市府跨年晚會維安規格升級，五大措施包括，設活動管制區域：如果跨年晚會現場有人鬧事，現場警力將立即依《社會秩序維護法》偵辦。

因應隨機攻擊事件，跨年晚會因設立安檢門有技術上困難，這次會由員警，採於跨年晚會入口處進行金屬探測器實施安檢，會由員警持金屬探測器要求民眾打開隨身包包檢查。

晚會現場也將場域劃分為27個責任小區，若有突發狀況，警方可以機動式防護。27組機動打擊小組，會分區因應突發狀況，每組由1名幹部率3名制服警員、1名便衣刑警，除攜槍彈，新增電擊槍、臂盾及鋼叉。

至於今年跨年晚會周邊，除往年的車阻之外，也增設防暴圈、制高點、無人機等維安應變。並且結合民防、義警、義消、守望相助，讓維安更密集。

另外，為避免韓國梨泰院踩踏事件，這次北市府跨年為防踩踏，主舞台觀眾區、南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，均規畫有「防踩踏小組」，防範推擠、攀爬及其他突發狀況。

活動散場或緊急疏散時，員警將配合現場工作人員，運用LED指示牌、擴音設備、照明器材，引導民眾依動線有序疏散，如發現推擠或跌倒立即處置，必要時通報救護單位。