聽新聞
0:00 / 0:00

攤商不愛用 北市推電支挨批擺著看

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市傳統市場、夜市建置電子支付設備破9成，攤商每月只要達電子支付交易門檻就會有獎勵金，這筆預算執行率卻僅20.53%，代表許多店家主要收現金，電子支付只是擺著好看。市場處允諾提方案行銷、吸引消費者。

⭐2025總回顧

前市長柯文哲任內積極推動傳統市場、夜市電子支付，柯2017年宣示「要在最短時間，讓銅板紙鈔在北市消失」。不過，多名議員質疑攤商電子支付的設置率高達99%，很多排隊名店卻只收現金，電子支付根本只是擺著好看。還有民眾反映，許多知名夜市攤商根本不給用電子支付，甚至直接把QR CODE收起來，不讓民眾使用。

簡舒培說，市府提供電子支付的獎勵，攤商每月只要達一定交易筆數就有獎勵金，但這筆預算執行率相當差，2023年編列1650萬執行率僅9.8％；2024年編列1000萬執行率僅20.5%；今年至前三季執行率僅12.1%。

寧夏夜市前理事長、台灣夜市商圈產業公會總會長林定國直言，有攤商不願使用電子支付的兩大心理壓力，一是擔心課稅，二是有手續費支出。他則向攤商說明可免去收到假鈔、免去銀行換（零）錢，店家的物流、金流管理更方便。目前寧夏夜市電子支付裝置率百分之百，消費者使用現金、電子支付比例約7比3，比率已相對高。

市場處表示，會用行銷補助鼓勵市場夜市自理組織，結合電子支付廠商辦行銷活動；市府主辦的傳統市場節及夜市打牙祭活動，均媒合電子支付廠商共同推出優惠方案，提供電子支付消費回饋，帶動人潮，促進商機。

延伸閱讀

北市國邀沈冬策劃紀念音樂會 向瓊瑤致敬

影響市容觀瞻…北市街頭非法塗鴉 最高裁罰6000元

北市元旦5新制...微電二輪車禁入單車道違者最高罰1200

電子支付淪擺看？ 排隊名店只給收現金 他曝有2大原因

相關新聞

基隆捷運串接汐東線2033年完工 侯友宜喊話中央：先期工程不能等

基隆捷運工程經費目前正在中央審議中，為避免等待時間影響2033年完工完工期程，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先...

雙北公車、捷運 1月3日起可掃碼搭車

雙北市公車及捷運明年1月3日起將開放使用「交通乘車碼（QR Code）」搭車，1支手機即可通達雙北地區各大公共運輸節點；...

攤商不愛用 北市推電支挨批擺著看

台北市傳統市場、夜市建置電子支付設備破9成，攤商每月只要達電子支付交易門檻就會有獎勵金，這筆預算執行率卻僅20.53%，...

廣角鏡／總統府元旦升旗 小朋友健康操尬嘻哈

元旦總統府升旗典禮昨天在凱道舉行總彩排，主題為「健康台灣團結守護」，呼應健康台灣主題，由SoulMan舞團與台北市國中小...

新北、宜蘭明年選戰 藍人選「有得喬」

新北、宜蘭明年選舉，藍營選將都待協調，國民黨主席鄭麗文前天語出明年徵召北市副市長李四川選新北市長後，李昨持續低調，有意參...

猴硐貓村委外不順 1月再招標

新北瑞芳猴硐貓村是當地特色，市府去年打造「猴硐貓公所」作為觀光、教育基地，現有120多隻貓，今年4月營運廠商被質疑照顧品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。