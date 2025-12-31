攤商不愛用 北市推電支挨批擺著看

台北市傳統市場、夜市建置電子支付設備破9成，攤商每月只要達電子支付交易門檻就會有獎勵金，這筆預算執行率卻僅20.53%，代表許多店家主要收現金，電子支付只是擺著好看。市場處允諾提方案行銷、吸引消費者。

前市長柯文哲任內積極推動傳統市場、夜市電子支付，柯2017年宣示「要在最短時間，讓銅板紙鈔在北市消失」。不過，多名議員質疑攤商電子支付的設置率高達99%，很多排隊名店卻只收現金，電子支付根本只是擺著好看。還有民眾反映，許多知名夜市攤商根本不給用電子支付，甚至直接把QR CODE收起來，不讓民眾使用。

簡舒培說，市府提供電子支付的獎勵，攤商每月只要達一定交易筆數就有獎勵金，但這筆預算執行率相當差，2023年編列1650萬執行率僅9.8％；2024年編列1000萬執行率僅20.5%；今年至前三季執行率僅12.1%。

寧夏夜市前理事長、台灣夜市商圈產業公會總會長林定國直言，有攤商不願使用電子支付的兩大心理壓力，一是擔心課稅，二是有手續費支出。他則向攤商說明可免去收到假鈔、免去銀行換（零）錢，店家的物流、金流管理更方便。目前寧夏夜市電子支付裝置率百分之百，消費者使用現金、電子支付比例約7比3，比率已相對高。

市場處表示，會用行銷補助鼓勵市場夜市自理組織，結合電子支付廠商辦行銷活動；市府主辦的傳統市場節及夜市打牙祭活動，均媒合電子支付廠商共同推出優惠方案，提供電子支付消費回饋，帶動人潮，促進商機。