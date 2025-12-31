雙北公車、捷運 1月3日起可掃碼搭車

雙北市公車及捷運明年1月3日起將開放使用「交通乘車碼（QR Code）」搭車，1支手機即可通達雙北地區各大公共運輸節點；至於蘋果迷最期待的Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能，北捷指出，預計明年7月全面開放。

北市交通局指出，公車交通乘車碼服務，將開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付，提供民眾支付選擇。LINE Pay因最近分家，系統開發測試尚未完成，暫定明年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期會另行公告。

公運處指出，民眾搭乘時可先開啟自己熟悉的電子支付App，點選「乘車碼」而不是付款碼，先行解鎖後再掃描，待驗票機或閘門顯示掃碼成功即代表扣款完成，旅客不用等待手機App畫面顯示，以免影響後續旅客上下車動線。

至於轉乘優惠，公運處指出，目前只有使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」3種電子支付搭乘公車及捷運，可享現行捷運與公車間雙向轉乘及北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付，未來也會請其他業者加入。

為何沒有選在明年元旦1月1日跨年時開放使用？公運處直言，因擔心北捷忙於輸運，過於忙碌。

至於捷運，北捷閘門多元支付服務硬體建置今年10月完工，明年1月3日起開放QR乘車碼，共17家業者包含TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay3等。

北捷指出，旅客依需求選擇電子支付App，點選QR乘車碼掃碼進、出閘門，車資由電子支付帳戶扣款，進出站須使用相同支付帳戶掃碼過閘，帳戶餘額為負值則無法進站搭乘，若進站後帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。

另外，信用卡感應乘車，明年1月3日起，由得標廠商台新銀行及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織，試營運6個月，綁定台新銀行信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付，也可解鎖使用。明年7月全面開放國內、外信用卡，同時新增Apple Pay ECP功能。