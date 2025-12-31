猴硐貓村委外不順 1月再招標

新北瑞芳猴硐貓村是當地特色，市府去年打造「猴硐貓公所」作為觀光、教育基地，現有120多隻貓，今年4月營運廠商被質疑照顧品質不佳自行解約，後續投件廠商營運方式不符標案內容，動保處預計明年1月將開廠商評選會，動保團體建議簽約前開說明會，確立營運方針。

貓村內有許多貓居民，吸引愛貓者來踩點，「貓公所」第一波經營者被質疑環境沒顧好，疑似有貓飼料發霉等情事，因此自行解約，之後遲遲未找到理念契合的經營團隊。

新北議員林裔綺說，貓村營運狀況較特別，局處應在招標時對業者講清楚，如何落實貓咪的管理及照顧，否則愛貓者來遊賞，看到疑似不當對待會很失望。

台灣動物保護行動監督聯盟秘書長何宗勳指出，各地動物之家近年陸續有委外經營案例，建議招標前先開說明會與業者溝通如何營運，合約寫清楚，也可讓評選會擴大、透明化，透過外部力量監督營運。

何也說，簽約期若僅1年，業者前半年要熟悉如何營運及培訓志工，好不容易上手了，合約卻到期，建議讓合約時間有2至3年，下次招標若有競爭，應讓正在營運的業者有優先營運權。

動保處表示，猴硐貓村的貓咪現由團體及在地人士合力照顧。有關貓公所的經營，日後將由委外的經營團隊，結合瑞芳動物之家資源，提供認養小棧和衛教資訊。