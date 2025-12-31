聽新聞
北捷忠孝復興站變電箱爆炸 議員要求訂巡檢SOP

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北捷運忠孝復興站變電站日前傳出爆炸聲起火冒煙，消防隊約10分鐘撲滅火勢。記者李奕昕／翻攝
台北捷運忠孝復興站變電站日前傳出爆炸聲起火冒煙，消防隊約10分鐘撲滅火勢。記者李奕昕／翻攝

台北捷運忠孝復興站變電箱前天爆炸，儘管沒影響北捷運營，北捷類似變電箱有12處，目前竟僅靠人力、用聽診器聽音波巡檢，議員直呼「科技如此進步，有些丟臉」，要求建立自動監測系統並訂SOP，下周二提專案報告，北捷允諾加強設備。

爆炸案除變電箱主體破裂、牆壁凹陷，還讓周邊車輛受損，威力相當強，北市議會交通委員會昨審查預算，民眾黨議員張志豪說，忠孝復興站變電箱爆炸案，經他了解，是因為電弧造成龐大電能，與裡面的空氣溫度產生強大物理反應，是非常強的爆炸。

張志豪說，由於北捷有12處這樣的變電箱，要求建立處理SOP，尤其因地震之後造成變壓器位移，絕緣不足下造成爆炸，目前無處理SOP，難保未來不會再發生類似意外。

北捷表示，1227地震後已有相關巡檢，原本的巡檢SOP是採目視，這次地震發生後，也用聽診器去聽音波變化，如果音頻不一樣，就會發現異常。

不過張志豪質疑，科技很進步怎麼會用聽診器去聽？應該要建立自動警報監測系統。

議員徐弘庭也說，北捷應該要快去抓當時異常頻率，否則每次大地震，許多變電箱都可能變成易爆彈。

委員會召集人游淑慧也認為，若每次地震發生，都要用聽診器一個一個去聽，似乎有點丟臉，應該要建立一套系統SOP，當地震幾級以上，就該啟動巡查SOP。

北捷回應，若有相關的監測設備，很樂意加強，會去坊間尋找，也會洽詢台電及專家學者，精進探討檢查方式。

