菜仔市首例！北農通過ISO 45001職安衛生管理驗證 打造傳市職安標竿

聯合報／ 台北訊
北農近日通過ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統國際驗證，並由北農總經理吳芳銘（中）代表團隊出席頒證儀式。圖／北農提供
北農產運銷公司於近日正式通過ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統國際驗證，並於30日舉行頒證儀式，由英國標準協會（BSI）頒發驗證證書，並由總經理吳芳銘率領主管團隊，與BSI貴賓及顧問共同見證，正式成為全國首個取得ISO 45001：2018驗證的傳統市場與農產批發市場單位。

北農在此次驗證歷時一年多，涵蓋風險鑑別、作業流程建置、文件制度完善與實務改善等多項工作，並在顧問團隊的專業輔導與全體同仁的投入下，逐步完成管理系統建構。BSI代表於致詞中肯定北農在高風險、高流動性的傳統市場環境中，仍能成功導入國際標準，實屬不易。  

北農總經理吳芳銘表示，ISO 45001：2018的取得不僅僅是一張證書，更象徵公司對「以人為本、生命安全優先」的具體承諾。通過驗證不是終點，而是邁向「零災害、零事故、同仁健康」的新起點，ISO 45001：2018所強調的「以人為本」精神，正是企業永續發展的核心基礎。   

北農表示，此次驗證成果，屬於每一位堅守崗位、落實安全規範的同仁。未來也將加強對外來車輛、承銷人、搬運設備及相關協力單位的安全宣導與管理，透過查核與改善降低不確定風險，營造更安全、健康的工作場域，為傳統市場樹立安全管理的新標竿。

北農 傳統市場 吳芳銘

