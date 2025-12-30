歡慶新北義消救護大隊成立26周年 侯友宜按讚

新北市義勇消防總隊救護大隊為慶祝成立26周年，今年12月30日盛大舉辦「新北市義勇消防總隊救護大隊第26屆週年慶」，新北市長侯友宜親臨主持，現場超過400名貴賓共同見證盛會，氣氛熱鬧、場面盛大。

新北市救護義消自89年成立，長期以來投入救護支援工作，對提升全市緊急救護量能與勤務運作貢獻良多。目前編制有1個救護大隊、6個救護中隊及26個救護分隊，共計836位救護義消，人數不僅是全國最多，而且皆通過專業訓練取得EMT-1(初級救護技術員)以上證照，其中更有23位EMT-P(高級救護技術員)。今年救護義消協助救護車出勤高達2萬8,955件，而在全體警、義消共同努力下，新北市OHCA康復出院率從99年的3.1%，已提升至12.1%，累計救活2,946人，不僅領先全國，也堪與西雅圖等先進城市並列。

侯友宜表示，新北市救護義消不僅時常隨救護車出勤救護案件，協助現場警消人員執行急救處置，也會協助進行CPR宣導，強化市民正確急救觀念，扮演著不可或缺的角色，值得全體社會大眾給予肯定及喝采。

侯友宜於活動中除表揚並頒贈36位救護義消及3個救護分隊績優獎項，並與消防局陳崇岳局長、義消救護大隊林淑娟大隊長及多位貴賓於活動尾聲共同切下生日蛋糕，並齊聲獻唱生日快樂歌，祝賀救護義消26周年慶。

消防局長陳崇岳表示，感謝林淑娟大隊長年帶領全體救護義消，全力協助消防局執行救護勤務，守護市民生命安全；未來期盼持續發揚義消犧牲奉獻、無私服務的精神，一同為新北市民的福祉努力。