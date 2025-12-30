「竟用聽診器巡檢」忠孝復興站變電箱爆炸 議員要求訂SOP

1227地震後，北捷忠孝復興站變電箱昨爆炸，儘管沒影響北捷運營，但議員發現，爆炸案除變電箱主體破裂、牆壁凹陷，還讓周邊車輛受損，威力相當強。北捷類似變電箱有12處，目前竟僅靠人力、用聽診器聽音波巡檢，議會交委會要求訂SOP。

北市議會今天交通委員會審查預算，民眾黨議員張志豪說，忠孝復興站變電箱爆炸案，經他了解，是因為電弧造成龐大電能，與裡面的空氣溫度產生強大物理反應，是非常強的爆炸，由於北捷有12處這樣的變電箱，要求建立處理SOP，尤其因地震之後造成變壓器位移，絕緣不足下造成爆炸，目前無處理SOP，難保未來不會再發生類似意外。

台北捷運公司表示，1227地震後已有相關巡檢，原本的巡檢SOP是採目視，不過這次地震發生後，除目視，也會用聽診器去聽音波有無變化，如果聽音頻不一樣，就會發現異常。

不過張志豪質疑，現科技很進步怎麼會用聽診器去聽，很怪，應該要建立自動警報監測系統；議員徐弘庭也說，北捷應該要快去抓當時的異常頻率，否則每次大地震，許多變電箱都可能變成易爆彈。

委員會召集人游淑慧也認為，若每次地震發生，都要用聽診器一個一個去聽，似乎有一點丟臉，甚至如果用人力去巡檢，人員安全怎辦？目前北捷有12個變電箱，應該要建立一套系統SOP，當地震發生，幾級以上就該啟動巡查SOP。

對於議員的質疑，北捷回應，因這是傳統的設備，若有相關的監測設備，很樂意加強，會去坊間看有沒有類似的監控設備。交通委員會也決議，下周二輪預算審查前，北捷要先針對變電箱爆炸事件專案報告。