「竟用聽診器巡檢」忠孝復興站變電箱爆炸 議員要求訂SOP

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北捷運忠孝復興站變電站昨天上午傳出爆炸聲起火冒煙，消防隊約10分鐘撲滅火勢。記者李奕昕／翻攝
1227地震後，北捷忠孝復興站變電箱昨爆炸，儘管沒影響北捷運營，但議員發現，爆炸案除變電箱主體破裂、牆壁凹陷，還讓周邊車輛受損，威力相當強。北捷類似變電箱有12處，目前竟僅靠人力、用聽診器聽音波巡檢，議會交委會要求訂SOP

北市議會今天交通委員會審查預算，民眾黨議員張志豪說，忠孝復興站變電箱爆炸案，經他了解，是因為電弧造成龐大電能，與裡面的空氣溫度產生強大物理反應，是非常強的爆炸，由於北捷有12處這樣的變電箱，要求建立處理SOP，尤其因地震之後造成變壓器位移，絕緣不足下造成爆炸，目前無處理SOP，難保未來不會再發生類似意外。

台北捷運公司表示，1227地震後已有相關巡檢，原本的巡檢SOP是採目視，不過這次地震發生後，除目視，也會用聽診器去聽音波有無變化，如果聽音頻不一樣，就會發現異常。

不過張志豪質疑，現科技很進步怎麼會用聽診器去聽，很怪，應該要建立自動警報監測系統；議員徐弘庭也說，北捷應該要快去抓當時的異常頻率，否則每次大地震，許多變電箱都可能變成易爆彈。

委員會召集人游淑慧也認為，若每次地震發生，都要用聽診器一個一個去聽，似乎有一點丟臉，甚至如果用人力去巡檢，人員安全怎辦？目前北捷有12個變電箱，應該要建立一套系統SOP，當地震發生，幾級以上就該啟動巡查SOP。

對於議員的質疑，北捷回應，因這是傳統的設備，若有相關的監測設備，很樂意加強，會去坊間看有沒有類似的監控設備。交通委員會也決議，下周二輪預算審查前，北捷要先針對變電箱爆炸事件專案報告。

相關新聞

基隆捷運串接汐東線2033年完工 侯友宜喊話中央：先期工程不能等

基隆捷運工程經費目前正在中央審議中，為避免等待時間影響2033年完工完工期程，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先...

歡慶新北義消救護大隊成立26周年 侯友宜按讚

新北市義勇消防總隊救護大隊為慶祝成立26周年，今年12月30日盛大舉辦「新北市義勇消防總隊救護大隊第26屆週年慶」，新北...

瑞芳區爪峰里銀髮共餐今年溫馨落幕 陪伴長者暖心交流

新北市瑞芳區爪峰里今(30)日舉行銀髮共餐活動，社區長者們齊聚一堂共享餐食與交流時光。本次活動不僅是今年度最後一次銀髮共餐，也象徵社區一年來持續關懷長者的重要里程碑。即使接近年底，志工們依然堅守崗位，用心準備餐點並陪伴長者，讓今年度的共餐活動圓滿落幕。

「歲末帶來心意」里長茶葉蛋回饋家鄉金山 助學金勉勵學弟妹

汐止長青里長陳建興連續多年回到家鄉金山，帶來他拿手的茶葉蛋以及助學紅包，希望能夠幫助家鄉的學弟妹，並且勉勵他們認真向學。這次趁著歲末，里長再度回到金山走訪家鄉的小學，希望學弟妹在茶葉蛋與紅包的鼓勵下，可以更加努力在學業上並取得好成績。

投入水域救援 汐止議員助橫科義消添防寒衣裝備

新北市消防局第六大隊，負責廣泛的救災範圍，涵蓋北海岸及東北角一帶，包山又包海，並且經常進行跨區水域救援，為了應對各種突發的水域災害情況，汐止區橫科義消分隊人員的裝備，成為救援行動中的關鍵因素，所以新北市議員張錦豪以建議款協助添購了防寒衣、救生衣等裝備，讓義消兄弟投入水域救災的同時，也能更安全。

