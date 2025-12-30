下雨天易積水…民眾怨鞋子濕掉 汐止區大同路機車停車場地坪整頓

在汐止區大同路三段的摩天鎮社區，居住人口三、四千人，停車需求很大，所以在道路側的廣場，也成了機車停放的地方，只是水泥格的泥土地，難停之外，下雨天容易積水，造成民眾走路鞋子濕掉，所以新北市議員白珮茹就協助地坪改善，提供民眾更舒適的機車停車空間。

保新里長吳明道說，因為摩天鎮社區，機車非常多，在大同路三段路側的廣場空間，是主要讓居民停摩托車的地方，之前有社區的居民反應，下過雨之後地上會積水，停完摩托車，走路鞋子都濕掉，針對這個問題，就請議員白珮茹協助，經過會勘後，改善工程已經在做了，地面灌水泥鋪平，再過一陣子，機車格再畫好之後，就可以開放停車，很感謝白議員的幫忙。

新北市議員白珮茹表示，在大同路摩天鎮社區前面停了很多的摩托車，既有停車空間鋪面為植草磚，長期經機車重壓，造成鋪面龜裂破損、不平整，雨天時常常容易大範圍積水，造成民眾不便。里長跟社區都非常關心，經多次會勘，釐清用地問題，與相關單位協調，已於11/28開工，施工期是40天。

白珮茹提到，很感謝汐止區公所的配合，約153萬的預算，將整個停車空間、人行空間做改善，包括調整高低差及坑洞積水問題，重新調整車格及停車動線，另增設身障停車格，會畫設機車格64格、身障格2格，預計明年1/12日完工，讓整體停車空間更加舒適友善。