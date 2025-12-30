快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

推廣國產豬肉 新北養豬協會舉辦美味品嚐活動獲民眾響應

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
國產豬肉品嚐推廣活動結合料理展示與現場試吃，希望透過推廣行動提高消費信心。圖／紅樹林有線電視提供
國產豬肉品嚐推廣活動結合料理展示與現場試吃，希望透過推廣行動提高消費信心。圖／紅樹林有線電視提供

由於非洲豬瘟疫情引發民眾對豬肉食安疑慮，為了強化國人對國產豬肉的信心，新北市養豬協會在新北市淡水區市民聯合服務中心前廣場舉辦「國產豬肉品嚐推廣活動」，以行動向民眾宣示國產豬肉安全無虞，盼重建消費信心、支持在地產業，活動結合料理展示與現場試吃，獲得民眾熱烈響應。

⭐2025總回顧

現場許多貴賓到場出席支持在地的國產豬肉，新北市養豬協會理事長黃靖文表示，這次料理都是在地生產的黑毛豬肉，並且與淡水區農會合作，結合南瓜等在地農產品，打造出許多美味豬肉料理，並且強調新北養豬協會所生產的國產豬都是透過屠檢獸醫師嚴格把關，並且以冷鏈技術運送，就是要確保民眾可以安心食用國產豬肉。

現場立委洪孟楷、新北市議員蔡錦賢也都出席，淡水農會理事長表示，新北在地黑豬肉，搭配淡水農會南瓜及在地農產，料理出健康美味料理，就是要讓大家吃得安心。現場除了香噴噴的國產豬料理免費試吃，還貼心準備了棉花糖、糖葫蘆，希望透過推廣行動提高消費信心，支持臺灣豬農持續生產安全、優質的在地豬肉。

豬肉 料理 新北 非洲豬瘟 南瓜 毛豬

延伸閱讀

提供無障礙交通服務 新北復康巴士9成2來自民間捐助

淡水區竹圍捷運站醫院接駁車違停困境 議員爭取設專用停靠站

推廣台灣國產豬肉與地方品牌畜產品 26、27日頭份尚順君樂飯店登場

陳靜宜／品味好豬肉的味覺時代來了

相關新聞

基隆捷運串接汐東線2033年完工 侯友宜喊話中央：先期工程不能等

基隆捷運工程經費目前正在中央審議中，為避免等待時間影響2033年完工完工期程，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先...

瑞芳區爪峰里銀髮共餐今年溫馨落幕 陪伴長者暖心交流

新北市瑞芳區爪峰里今(30)日舉行銀髮共餐活動，社區長者們齊聚一堂共享餐食與交流時光。本次活動不僅是今年度最後一次銀髮共餐，也象徵社區一年來持續關懷長者的重要里程碑。即使接近年底，志工們依然堅守崗位，用心準備餐點並陪伴長者，讓今年度的共餐活動圓滿落幕。

「歲末帶來心意」里長茶葉蛋回饋家鄉金山 助學金勉勵學弟妹

汐止長青里長陳建興連續多年回到家鄉金山，帶來他拿手的茶葉蛋以及助學紅包，希望能夠幫助家鄉的學弟妹，並且勉勵他們認真向學。這次趁著歲末，里長再度回到金山走訪家鄉的小學，希望學弟妹在茶葉蛋與紅包的鼓勵下，可以更加努力在學業上並取得好成績。

投入水域救援 汐止議員助橫科義消添防寒衣裝備

新北市消防局第六大隊，負責廣泛的救災範圍，涵蓋北海岸及東北角一帶，包山又包海，並且經常進行跨區水域救援，為了應對各種突發的水域災害情況，汐止區橫科義消分隊人員的裝備，成為救援行動中的關鍵因素，所以新北市議員張錦豪以建議款協助添購了防寒衣、救生衣等裝備，讓義消兄弟投入水域救災的同時，也能更安全。

推廣國產豬肉 新北養豬協會舉辦美味品嚐活動獲民眾響應

由於非洲豬瘟疫情引發民眾對豬肉食安疑慮，為了強化國人對國產豬肉的信心，新北市養豬協會在新北市淡水區市民聯合服務中心前廣場舉辦「國產豬肉品嚐推廣活動」，以行動向民眾宣示國產豬肉安全無虞，盼重建消費信心、支持在地產業，活動結合料理展示與現場試吃，獲得民眾熱烈響應。

下雨天易積水…民眾怨鞋子濕掉 汐止區大同路機車停車場地坪整頓

在汐止區大同路三段的摩天鎮社區，居住人口三、四千人，停車需求很大，所以在道路側的廣場，也成了機車停放的地方，只是水泥格的泥土地，難停之外，下雨天容易積水，造成民眾走路鞋子濕掉，所以新北市議員白珮茹就協助地坪改善，提供民眾更舒適的機車停車空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。