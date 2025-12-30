推廣國產豬肉 新北養豬協會舉辦美味品嚐活動獲民眾響應

由於非洲豬瘟疫情引發民眾對豬肉食安疑慮，為了強化國人對國產豬肉的信心，新北市養豬協會在新北市淡水區市民聯合服務中心前廣場舉辦「國產豬肉品嚐推廣活動」，以行動向民眾宣示國產豬肉安全無虞，盼重建消費信心、支持在地產業，活動結合料理展示與現場試吃，獲得民眾熱烈響應。

現場許多貴賓到場出席支持在地的國產豬肉，新北市養豬協會理事長黃靖文表示，這次料理都是在地生產的黑毛豬肉，並且與淡水區農會合作，結合南瓜等在地農產品，打造出許多美味豬肉料理，並且強調新北養豬協會所生產的國產豬都是透過屠檢獸醫師嚴格把關，並且以冷鏈技術運送，就是要確保民眾可以安心食用國產豬肉。

現場立委洪孟楷、新北市議員蔡錦賢也都出席，淡水農會理事長表示，新北在地黑豬肉，搭配淡水農會南瓜及在地農產，料理出健康美味料理，就是要讓大家吃得安心。現場除了香噴噴的國產豬料理免費試吃，還貼心準備了棉花糖、糖葫蘆，希望透過推廣行動提高消費信心，支持臺灣豬農持續生產安全、優質的在地豬肉。