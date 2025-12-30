新北學子赴美加交流 教育局頒發國際外交YA大使證書

新北市教育局今舉辦「2025新北市學生赴美加交流成果分享會」，邀集20位完成美國、加拿大國際交流行程的學生分享學習成果，並頒發「新北國際外交YA（Youth Ambassador）大使」證書，肯定學生在國際現場透過「做中學」累積成長經驗。

教育局表示，此次交流計畫串聯美國猶他州及加拿大高貴林學區等海外夥伴，學生不再只是短暫觀光，而是深入參與志工服務、課堂討論與寄宿生活，從中學習生活自理、跨文化溝通與公共議題思考，逐步從「觀光客視角」轉換為「社會觀察者模式」。

赴美參與「人道行動種子」計畫的林口康橋國際學校學生陳宥佑分享，原以為志工服務只是體力付出，實際走進當地人道機構後，才理解公益組織如何透過大數據分析需求、籌措資源並進行專業規劃，讓她深刻體會公益行動需要制度與專業支撐。丹鳳高中學生何昔恩則表示，美國課堂鼓勵學生主動提問、重視討論過程，讓她從一開始的緊張害羞，逐漸建立表達自信與口語溝通能力。

赴加拿大交流的柑園國中學生賴右家表示，初到當地曾因語言能力不足感到焦慮，但透過繪畫、運動等興趣主動互動，逐漸結交朋友，也學會在陌生環境中敞開心胸。中山國中學生陳妍心則回憶一堂「氣球爆炸」科學課，當學生們分工研究、整理數據並完成實驗時，全場不分國籍的歡呼，讓她感受到好奇心與合作精神是跨越語言的共通語言。