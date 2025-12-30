快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

新北學子赴美加交流 教育局頒發國際外交YA大使證書

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市教育局今舉辦「2025新北市學生赴美加交流成果分享會」，邀集20位完成美國、加拿大國際交流行程的學生分享學習成果。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今舉辦「2025新北市學生赴美加交流成果分享會」，邀集20位完成美國、加拿大國際交流行程的學生分享學習成果。圖／新北市教育局提供

新北教育局今舉辦「2025新北市學生赴美加交流成果分享會」，邀集20位完成美國、加拿大國際交流行程的學生分享學習成果，並頒發「新北國際外交YA（Youth Ambassador）大使」證書，肯定學生在國際現場透過「做中學」累積成長經驗。

⭐2025總回顧

教育局表示，此次交流計畫串聯美國猶他州及加拿大高貴林學區等海外夥伴，學生不再只是短暫觀光，而是深入參與志工服務、課堂討論與寄宿生活，從中學習生活自理、跨文化溝通與公共議題思考，逐步從「觀光客視角」轉換為「社會觀察者模式」。

赴美參與「人道行動種子」計畫的林口康橋國際學校學生陳宥佑分享，原以為志工服務只是體力付出，實際走進當地人道機構後，才理解公益組織如何透過大數據分析需求、籌措資源並進行專業規劃，讓她深刻體會公益行動需要制度與專業支撐。丹鳳高中學生何昔恩則表示，美國課堂鼓勵學生主動提問、重視討論過程，讓她從一開始的緊張害羞，逐漸建立表達自信與口語溝通能力。

赴加拿大交流的柑園國中學生賴右家表示，初到當地曾因語言能力不足感到焦慮，但透過繪畫、運動等興趣主動互動，逐漸結交朋友，也學會在陌生環境中敞開心胸。中山國中學生陳妍心則回憶一堂「氣球爆炸」科學課，當學生們分工研究、整理數據並完成實驗時，全場不分國籍的歡呼，讓她感受到好奇心與合作精神是跨越語言的共通語言。

教育局指出，國際交流不只是語言學習，更是培養學生面對世界的勇氣與行動力。未來將持續整合產官學民及海外學區資源，推動多元長短期留學與見學計畫，協助更多新北學子將國際經驗轉化為自信與成長動能，逐步走向世界。

新北市教育局今舉辦「2025新北市學生赴美加交流成果分享會」，邀集20位完成美國、加拿大國際交流行程的學生分享學習成果。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今舉辦「2025新北市學生赴美加交流成果分享會」，邀集20位完成美國、加拿大國際交流行程的學生分享學習成果。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今舉辦「2025新北市學生赴美加交流成果分享會」，邀集20位完成美國、加拿大國際交流行程的學生分享學習成果。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今舉辦「2025新北市學生赴美加交流成果分享會」，邀集20位完成美國、加拿大國際交流行程的學生分享學習成果。圖／新北市教育局提供

語言 美國 新北 教育局

延伸閱讀

廢棄地下道就地轉型滯洪池 新北再添2處累計891噸防洪戰力

五股德音國小工友不幸離世 教育局說明經過並啟動應變機制

加班費編不夠！教師補休還得付代課鐘點 教育局：定期檢視執行率

社團男師幕後黑手？王ADEN「大跳」風波越演越烈 驚動桃市府調查

相關新聞

基隆捷運串接汐東線2033年完工 侯友宜喊話中央：先期工程不能等

基隆捷運工程經費目前正在中央審議中，為避免等待時間影響2033年完工完工期程，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先...

瑞芳區爪峰里銀髮共餐今年溫馨落幕 陪伴長者暖心交流

新北市瑞芳區爪峰里今(30)日舉行銀髮共餐活動，社區長者們齊聚一堂共享餐食與交流時光。本次活動不僅是今年度最後一次銀髮共餐，也象徵社區一年來持續關懷長者的重要里程碑。即使接近年底，志工們依然堅守崗位，用心準備餐點並陪伴長者，讓今年度的共餐活動圓滿落幕。

「歲末帶來心意」里長茶葉蛋回饋家鄉金山 助學金勉勵學弟妹

汐止長青里長陳建興連續多年回到家鄉金山，帶來他拿手的茶葉蛋以及助學紅包，希望能夠幫助家鄉的學弟妹，並且勉勵他們認真向學。這次趁著歲末，里長再度回到金山走訪家鄉的小學，希望學弟妹在茶葉蛋與紅包的鼓勵下，可以更加努力在學業上並取得好成績。

投入水域救援 汐止議員助橫科義消添防寒衣裝備

新北市消防局第六大隊，負責廣泛的救災範圍，涵蓋北海岸及東北角一帶，包山又包海，並且經常進行跨區水域救援，為了應對各種突發的水域災害情況，汐止區橫科義消分隊人員的裝備，成為救援行動中的關鍵因素，所以新北市議員張錦豪以建議款協助添購了防寒衣、救生衣等裝備，讓義消兄弟投入水域救災的同時，也能更安全。

推廣國產豬肉 新北養豬協會舉辦美味品嚐活動獲民眾響應

由於非洲豬瘟疫情引發民眾對豬肉食安疑慮，為了強化國人對國產豬肉的信心，新北市養豬協會在新北市淡水區市民聯合服務中心前廣場舉辦「國產豬肉品嚐推廣活動」，以行動向民眾宣示國產豬肉安全無虞，盼重建消費信心、支持在地產業，活動結合料理展示與現場試吃，獲得民眾熱烈響應。

下雨天易積水…民眾怨鞋子濕掉 汐止區大同路機車停車場地坪整頓

在汐止區大同路三段的摩天鎮社區，居住人口三、四千人，停車需求很大，所以在道路側的廣場，也成了機車停放的地方，只是水泥格的泥土地，難停之外，下雨天容易積水，造成民眾走路鞋子濕掉，所以新北市議員白珮茹就協助地坪改善，提供民眾更舒適的機車停車空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。