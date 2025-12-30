投入水域救援 汐止議員助橫科義消添防寒衣裝備

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
議員以建議款協助添購了防寒衣、救生衣等裝備，讓義消兄弟投入水域救災的同時，也能更安全。圖／觀天下有線電視提供
議員以建議款協助添購了防寒衣、救生衣等裝備，讓義消兄弟投入水域救災的同時，也能更安全。圖／觀天下有線電視提供

新北市消防局第六大隊，負責廣泛的救災範圍，涵蓋北海岸及東北角一帶，包山又包海，並且經常進行跨區水域救援，為了應對各種突發的水域災害情況，汐止區橫科義消分隊人員的裝備，成為救援行動中的關鍵因素，所以新北市議員張錦豪以建議款協助添購了防寒衣、救生衣等裝備，讓義消兄弟投入水域救災的同時，也能更安全。

新北市議員張錦豪提到，汐止的橫科義消非常辛苦，常要支援外地救援，不管是基隆河水域或是新北市境內溪流或是海域，因為消防第六大隊幅員遼闊，一直到北海岸、東北角，警、義消都非常辛苦，所以在得知橫科義消有強化水域救援裝備時，特別以建議款購買裝備，包含專業防寒衣21套、雨衣26件、雨鞋26雙，以及針對高風險環境使用的激流救生衣2套，面對日益繁重的水域救援需求，確保第一線救災弟兄在執行任務時也能有完善的安全防護。

消防局第六大隊長羅億田表示，很高興議員張錦豪協助橫科義消添購裝備，這些裝備對於義消在支援警消工作是非常有用的，能夠在支援水域救災時，不是只能在岸邊，要水域救援是需要專業裝備，讓他們能夠更安全和警消合作，水域救援，有他們的加入，能更快保護市民的安全。

橫科義消分隊員說，很感謝議員張錦豪協助購置裝備，因為之前都是協助救火救災，沒有救溺，但是近年來救溺需求增加，水域部分，只有橡皮艇，沒有特別的水域裝備，支援有限，現在有裝備就能下水，救援更安全，主要是防寒衣，可以保持體溫，水面下不會讓自己的體溫流失掉，救生衣則是可以增加浮力。

