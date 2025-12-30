快訊

新北猴硐貓村經營者接連換人 動保團體建議2方向穩定營運

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北瑞芳猴硐貓村是當地特色，市府去年打造猴硐貓公所作為觀光、教育基地，目前約有120多隻貓。圖／新北市動保處提供
新北瑞芳猴硐貓村是當地特色，市府去年打造猴硐貓公所作為觀光、教育基地，目前約有120多隻貓。圖／新北市動保處提供

新北瑞芳猴硐貓村是當地特色，市府去年打造猴硐貓公所作為觀光、教育基地，目前約有120多隻貓，去年4月營運廠商被質疑照顧品質不佳解約，7月接手的廠商也與市府營運理念不合退場，動保處說，預計1月會開廠商評選會。動保團體建議簽約前開說明會，讓業者清楚營運方針。

貓村因為有許多貓居民，從以前就吸引許多民眾跟愛貓者前來踩點，但貓公所先前的經營者被民眾發現環境沒有弄好，或是發現貓飼料發霉。去年4月營運廠商被質疑照顧品質不佳解約，7月接手的廠商也與市府營運理念不合退場。

新北市議員林裔綺認為，貓村的營運狀況比較特別，局處應該在招標業者時，就該先講清楚，要做好貓咪的管理跟保護，不然愛貓者來遊玩，看到疑似不當對待會失望、難過，她不是要苛責，是提醒未來想招標的業者要有負責心，讓貓咪們好好被照顧。也提醒局處不能委外業者經營後就卸責，還是要關注營運狀況，別等到民眾爆料追究時才出面處理。

台灣動物保護行動監督聯盟秘書長何宗勳指出，台灣近幾年才開始出現動物之家委外經營的狀況，要委外經營確實不容易。他建議2方向，一是在類似標案招標時因不易找到優質廠商，貓村地點不錯，可先開公開說明會先跟業者講清楚要如何營運，合約寫清楚，還有讓評選會擴大、透明化，讓外部也來監督營運狀況。

何宗勳說，第二點是，通常都是簽約一年，但時間太短，業者前半年花時間熟悉如何營運及培訓志工，好不容易熟悉，合約卻到期了，建議可讓合約時間改為二至三年，下次招標若有一位以上業者競爭，應讓正在營運的業者有優先營運權。

動保處表示， 猴硐貓村當地貓咪目前由團體和在地人士照顧。有關貓公所經營，未來歸於瑞芳動物之家委外經營團隊，結合瑞芳動物之家資源，提供認養小棧和衛教資訊。目前已有符合條件的業者，將於1月開評選會，未來挑選營運業者，也會與業者強調、要求照護貓咪為優先。

貓村因為有許多貓居民，從以前就吸引許多民眾跟愛貓者前來踩點。圖／新北市動保處提供
貓村因為有許多貓居民，從以前就吸引許多民眾跟愛貓者前來踩點。圖／新北市動保處提供

