「歲末帶來心意」里長茶葉蛋回饋家鄉金山 助學金勉勵學弟妹

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
長青里長連續多年回饋家鄉金山的學弟妹，希望能夠給學弟妹們一點暖意與鼓勵。圖／紅樹林有線電視提供
長青里長連續多年回饋家鄉金山的學弟妹，希望能夠給學弟妹們一點暖意與鼓勵。圖／紅樹林有線電視提供

汐止長青里長陳建興連續多年回到家鄉金山，帶來他拿手的茶葉蛋以及助學紅包，希望能夠幫助家鄉的學弟妹，並且勉勵他們認真向學。這次趁著歲末，里長再度回到金山走訪家鄉的小學，希望學弟妹在茶葉蛋與紅包的鼓勵下，可以更加努力在學業上並取得好成績。

新北市里長服務協會理事長陳建興說，歲末帶來一點點心意，還有自己滷製的茶葉蛋，希望能夠給學弟妹們一點暖意與鼓勵，也做到拋磚引玉的效果，期待孩子們的學習環境可以越來越好，快樂的學習成長。

里長每年都帶來美味的茶葉蛋，尤其每一顆都是親手滷製更顯用心。而這份每年都沒有遲到的好滋味也讓金山的學弟妹每年都很想念，帶著開心的笑容接下里長這位大學長的滿滿鼓勵。

金山區公所主秘李周衡表示，跟著里長一起關懷學子，相當感謝里長七年來總是沒有忘記家鄉，不只回饋家鄉，也成為學弟妹們的典範，勉勵孩子們，要充滿感恩的接受這份心意滿滿的資助，未來行有餘力時也不忘要像大學長一樣回饋鄉里，造福更多的學弟學妹。

茶葉蛋 金山 汐止 紅包

