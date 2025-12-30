快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳區爪峰里銀髮共餐今年溫馨落幕 陪伴長者暖心交流

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
銀髮共餐不只是提供一頓飯，更是長者彼此關懷、維持社交的重要平台。圖／觀天下有線電視提供
銀髮共餐不只是提供一頓飯，更是長者彼此關懷、維持社交的重要平台。圖／觀天下有線電視提供

新北瑞芳區爪峰里今(30)日舉行銀髮共餐活動，社區長者們齊聚一堂共享餐食與交流時光。本次活動不僅是今年度最後一次銀髮共餐，也象徵社區一年來持續關懷長者的重要里程碑。即使接近年底，志工們依然堅守崗位，用心準備餐點並陪伴長者，讓今年度的共餐活動圓滿落幕。

⭐2025總回顧

爪峰里長簡明慧表示，銀髮共餐能夠順利推動，最重要的關鍵就是志工的付出與居民的支持。非常感謝志工們一年來風雨無阻的服務精神，讓長輩們每次來到共餐都能感受到家的溫暖，也謝謝里民的支持，讓這項服務能夠持續進行。

爪峰社區發展協會榮譽理事長張信義也表示，銀髮共餐不只是提供一頓飯，更是長者彼此關懷、維持社交的重要平台。「看到長輩們開心聊天、志工們忙進忙出，真的很感動」理事長說道，並感謝所有參與其中的志工與熱心民眾。他也強調，社區將持續努力，期望未來供餐服務能夠穩定運作，讓更多長者在地安老、健康生活。

瑞芳 長輩 新北

延伸閱讀

台南里長發起共餐25年待用麵5年 願大眾關注角落弱勢

信義房屋內湖店轉型共享空間門市 借裝修工具、24小時水電叫修全包

台中爆廚餘大戰？清運費飆漲 290社區撤廚餘桶裝電眼防亂倒

影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

相關新聞

基隆捷運串接汐東線2033年完工 侯友宜喊話中央：先期工程不能等

基隆捷運工程經費目前正在中央審議中，為避免等待時間影響2033年完工完工期程，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先...

服務處許姓前主任涉詐 鍾沛君：涉及不法、一律開除

新北市警方日前偵破虛擬貨幣詐騙案件，揪出許姓詐騙集團車手，查出許男曾擔任台北市議員鍾沛君服務處主任，已依詐欺、洗錢防制法...

瑞芳區爪峰里銀髮共餐今年溫馨落幕 陪伴長者暖心交流

新北市瑞芳區爪峰里今(30)日舉行銀髮共餐活動，社區長者們齊聚一堂共享餐食與交流時光。本次活動不僅是今年度最後一次銀髮共餐，也象徵社區一年來持續關懷長者的重要里程碑。即使接近年底，志工們依然堅守崗位，用心準備餐點並陪伴長者，讓今年度的共餐活動圓滿落幕。

「歲末帶來心意」里長茶葉蛋回饋家鄉金山 助學金勉勵學弟妹

汐止長青里長陳建興連續多年回到家鄉金山，帶來他拿手的茶葉蛋以及助學紅包，希望能夠幫助家鄉的學弟妹，並且勉勵他們認真向學。這次趁著歲末，里長再度回到金山走訪家鄉的小學，希望學弟妹在茶葉蛋與紅包的鼓勵下，可以更加努力在學業上並取得好成績。

投入水域救援 汐止議員助橫科義消添防寒衣裝備

新北市消防局第六大隊，負責廣泛的救災範圍，涵蓋北海岸及東北角一帶，包山又包海，並且經常進行跨區水域救援，為了應對各種突發的水域災害情況，汐止區橫科義消分隊人員的裝備，成為救援行動中的關鍵因素，所以新北市議員張錦豪以建議款協助添購了防寒衣、救生衣等裝備，讓義消兄弟投入水域救災的同時，也能更安全。

推廣國產豬肉 新北養豬協會舉辦美味品嚐活動獲民眾響應

由於非洲豬瘟疫情引發民眾對豬肉食安疑慮，為了強化國人對國產豬肉的信心，新北市養豬協會在新北市淡水區市民聯合服務中心前廣場舉辦「國產豬肉品嚐推廣活動」，以行動向民眾宣示國產豬肉安全無虞，盼重建消費信心、支持在地產業，活動結合料理展示與現場試吃，獲得民眾熱烈響應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。