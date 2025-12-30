瑞芳區爪峰里銀髮共餐今年溫馨落幕 陪伴長者暖心交流

新北市瑞芳區爪峰里今(30)日舉行銀髮共餐活動，社區長者們齊聚一堂共享餐食與交流時光。本次活動不僅是今年度最後一次銀髮共餐，也象徵社區一年來持續關懷長者的重要里程碑。即使接近年底，志工們依然堅守崗位，用心準備餐點並陪伴長者，讓今年度的共餐活動圓滿落幕。

爪峰里長簡明慧表示，銀髮共餐能夠順利推動，最重要的關鍵就是志工的付出與居民的支持。非常感謝志工們一年來風雨無阻的服務精神，讓長輩們每次來到共餐都能感受到家的溫暖，也謝謝里民的支持，讓這項服務能夠持續進行。

爪峰社區發展協會榮譽理事長張信義也表示，銀髮共餐不只是提供一頓飯，更是長者彼此關懷、維持社交的重要平台。「看到長輩們開心聊天、志工們忙進忙出，真的很感動」理事長說道，並感謝所有參與其中的志工與熱心民眾。他也強調，社區將持續努力，期望未來供餐服務能夠穩定運作，讓更多長者在地安老、健康生活。