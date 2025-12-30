影響市容觀瞻…北市街頭非法塗鴉 最高裁罰6000元

文山第二分局近日接獲里長、民眾反映，轄內部分號誌桿、公車站牌及公共設施遭人以麥克筆塗寫不明字樣，影響市容觀瞻，警方隨即派員調查，迅速掌握違規行為人身分後，移請臺北市政府環境保護局辦理後續處(清)理，其中居住於文山區林姓民眾(73年次)數次利用夜間、凌晨進行塗鴉行為，曾引起社群平台討論，警方將加強相關輔導約制。

臺北市政府警察局表示，文山區向來人文薈萃，鼓勵多元文化、思想與藝術自由展現，惟未經相關單位許可，任意於公共設施或場所塗鴉，仍屬違法行為。依「廢棄物清理法」第27條第2款規定，污染地面、牆壁、電桿及其他土地定著物之行為，除責令行為人清除外，並依同法第50條處新臺幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰，另「社會秩序維護法」第90條亦有相關規定，可裁處3,000元以下罰鍰；如塗寫內容涉及不實言論、恐嚇等情事，或於私人場所為之，尚可能觸犯刑法之妨害名譽、恐嚇、毀損等罪名。

文山第二分局表示，任意塗鴉不僅影響市容與公共設施整潔，亦會破壞環境。臺北市政府目前已規劃河濱公園8處合法塗鴉區，其中2處分別位於文山區溪洲河濱公園（由景美2號疏散門進入）及景美河濱公園北新橋下（鳴遠橋）涵洞牆面，提供民眾合法創作空間，請喜歡創作、表現自我的市民多加利用。

