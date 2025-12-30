快訊

提供無障礙交通服務 新北復康巴士9成2來自民間捐助

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
全勝祥實業捐贈一輛可同時搭載2台輪椅復康巴士給新北市政府，今舉行捐贈儀式。圖／新北社會局提供
全勝祥實業捐贈一輛可同時搭載2台輪椅復康巴士給新北市政府，今舉行捐贈儀式。圖／新北社會局提供

歲末寒冬送暖，日本Cleanup不鏽鋼廚具台灣代理商全勝祥實業今天捐贈一輛可搭載2台輪椅的復康巴士給新北市政府，由新北市副秘書長張其強代表受贈。社會局表示，此次受贈車輛為新北市第891輛，其中，820輛都是民間團體及市民個人愛心，由於逐年須汰換一定年限車輛，目前復康巴士營運數為541輛。

⭐2025總回顧

全勝祥實業執行長褚美雲為新北市五股區市民，也是聖天宮虔誠信眾，她表示，因疫情期間更深刻體會守護與祝福的重要性，也因此發心行善，期盼以實際行動回饋社會。

褚美雲說，復康巴士是許多行動不便者就醫、復健及日常生活不可或缺的交通工具，得知新北市長輩及身心障礙人口眾多，對復康巴士的需求持續增加，此次特別捐贈「雙輪椅同乘」車型，希望提供市民更即時、實質的協助，也期待拋磚引玉，號召更多人一同投入公益行列。

新北市副秘書長說，感謝全勝祥實業有限公司與執行長的暖心支持，讓行動不便者能更安心、自在地外出，多走出家門、增加社會參與，且新北市復康巴士服務範圍涵蓋北北基桃生活圈，提供民眾更便利的搭乘服務。

社會局表示，民眾若有乘車需求，可電話預約（02-8258-3200）或線上預約https://www.ycbus.org.tw/ycbus/index.htm。如欲響應捐贈行列，也可透過「新北市好日子愛心大平台」傳遞善心

全勝祥實業有限公司執行長褚美雲（右）捐贈復康巴士，由新北市副秘書長張其強（左）代表受贈並回贈感謝獎牌及紀念座。圖／新北社會局提供
全勝祥實業有限公司執行長褚美雲（右）捐贈復康巴士，由新北市副秘書長張其強（左）代表受贈並回贈感謝獎牌及紀念座。圖／新北社會局提供

巴士 社會局 輪椅 復健

