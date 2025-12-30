十三行博物館迎跨年 31日延長開館至晚上9時

快訊

中央社／ 新北30日電

十三行博物館為配合新北淡水、八里跨年活動，31日將延長開館時間至晚上9時，邀請民眾至考古咖啡廳13 CAFÉ享用餐點，再步出博物館戶外廣場，觀賞跨河煙火迎接2026。

新北市「閃耀新北1314跨河煙火」活動31日下午陸續登場，新北市立十三行博物館戶外及十三行文化公園皆被列為最佳煙火觀賞處之一。

十三行博物館今天發布新聞稿表示，為迎接跨年假期，12月31日全館將延長營運至晚間9時，民眾可先至考古主題咖啡廳13 CAFÉ享用餐點，再前往戶外欣賞絢麗煙火。

館方說明，13 CAFÉ與新北市設計中心合作重新設計品牌logo，運用國產天然塗料鏝抹出文化層牆面，重現考古現場中深埋千年的紋理層次與貝殼陶片，彷彿進入考古挖掘現場。

餐點方面，館方說，除了選用無農藥化肥的台灣米與在地食材，也結合考古元素，例如「文化層考古米蘇」及造型復刻鎮館之寶的「人面陶罐司康」等。館方也邀請新北市金包里慈護宮社區關懷據點的阿公阿嬤，用畫筆重新詮釋人面陶罐，繪製出獨一無二的手繪杯墊，賦予古老陶罐千變萬化的表情。

另外，十三行也同步推出「十三行 行十三」線上活動，12月31日起至明年1月31日止，到粉絲專頁完成指定任務，有機會抽中「玄米大吟釀綜合醋飲組」、「人面陶罐玻璃罐」及「拾叁食器組」等好禮。

考古 十三行

相關新聞

基隆捷運串接汐東線2033年完工 侯友宜喊話中央：先期工程不能等

基隆捷運工程經費目前正在中央審議中，為避免等待時間影響2033年完工完工期程，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先...

新北歡樂耶誕城圓滿落幕 45天吸引740萬人次造訪

「2025新北歡樂耶誕城」於12月28日正式落幕，為期45天的活動以「LINE FRIENDS總動員 馬戲嘉年華」為主題...

博物館跨年不只看展還能用餐 十三行「13 CAFÉ」延長開館迎煙火

在博物館裡不只可以看展，還能「吃」進文化、「坐」擁歷史。新北市立十三行博物館打造全台唯一考古主題咖啡廳「13 CAFÉ」...

防緊急事件 新北公車實戰演練 煙霧彈、刀具逼真

北捷隨機砍人事件引發社會恐慌，新北市交通局、警察局、消防局及台北客運今天上午舉辦「行車安全與緊急應變教育訓練」，透過高度...

影／提升公車行車安全和緊急應變能力 新北市舉行實車演練

新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，為提升公車行車安全和緊急應變能力，模擬行車事故、電動公車失火及不...

萬金杜鵑智能美學溫室 農業美學與跨域合作拚花經濟

新北市農業局推動萬金杜鵑品牌，為強化產業鏈永續經營發展，攜手在地花農與專業團隊，打造全台首座融合美學設計的智能環控溫室，...

