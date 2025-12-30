基隆捷運串接汐東線2033年完工 侯友宜喊話中央：先期工程不能等

基隆捷運工程經費目前正在中央審議中，為避免等待時間影響2033年完工完工期程，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先推動先期工程施工，基隆SB19站的「先期工程」今天率先在百福公園舉行開工典禮。侯友宜向中央喊話，「工程是不能等待的，先期工程今天先動工，絕對是很重要的開頭」。

基隆捷運由交通部規畫，為中運量運輸系統，全長15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3縣市，路線從基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋後，終點至台北南港。新北市捷運局先前以隨市場行情，以及車站比照汐東線樣式，從陽春型類似輕軌車站提升至中運量車站，並在部分站點設置跨越式天橋，經費增至1261億元，但中央卡關，為加速審議，後來降為綜合規畫核定的696億元。

侯友宜今天說，基隆捷運2024年初行政院核定綜合規畫後，新北市承擔建設與營運，啟動基本設計作業，同年12月首度將工程經費提送交通部審議，一年來已四度送審交通部，目前已同意，現在正在工程會審議中，等工程會核定總體經費就非常清楚，但「工程是不能等待的，工程要走，因此先期工程今天先動工，絕對是很重要的開頭，有其必然的理由」。

侯友宜指出，今天是基隆捷運第一個動工的先期工程，會和基隆市長謝國樑並肩作戰、合作，謝市長不只要基隆捷運蓋好，隨著聯開案讓基隆做都市計畫變更，引進產業及公共建設讓基隆「脫胎換骨」。

謝國樑感謝侯友宜協助在預算、工程上的支持，並說因應基隆捷運工程經費審議期程較長，基隆市政府與新北市政府推動策略包含先行辦理細部設計作業、預留機電系統後續擴充、優先推動先期工程施工等作法，以加速整體工程進程，待中央核定工程經費後即可正式動工。

基隆捷運將銜接2032年完工的的捷運汐東線，未來再串聯台北市民生線，基隆八堵民眾就能「一車到底」便利往返汐止、南港或大稻埕，大幅提升大台北地區往來基隆的便捷性，引進人流外，還可帶動基隆、汐止產業轉型。