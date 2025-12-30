快訊

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

台東天后宮土地被「借用」超過半世紀 今天取回全部所有權

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今早縣長饒慶鈴（右三）代表縣府，將兩筆土地權狀贈與台東天后宮。圖／台東縣府提供
今早縣長饒慶鈴（右三）代表縣府，將兩筆土地權狀贈與台東天后宮。圖／台東縣府提供

台東縣高達九成公有土地，地方不斷出現「還地於民」訴求，其中天后宮部分土地被列為國有地，也有戒嚴時期遭軍方借用，因此被登記為公有地。在立委黃建賓居中協調下，縣長饒慶鈴今早代表縣府將最後兩筆縣有地贈與天后宮，數十年地權爭議終於落幕。

⭐2025總回顧

台東天后宮1933年遷移至現址，縣有台東段101-323、101-324兩地號土地原為天后宮使用，1966年國防部軍備局為設置「聯勤台東縣軍眷服務中心（聯勤留守署）」之需借用土地，多年來廟方一直爭取取回土地所有權。

今早縣長饒慶鈴代表縣府，將兩筆土地權狀正式贈與台東天后宮董事長林有德。饒表示，此次是縣府第三度協助天后宮取得原使用土地，過去因歷史因素，部分廟地曾被列為國有地或於戒嚴時期被軍方借用，這次兩筆地號是軍方借用土地，在獲得議會支持及立委黃建賓協助，在報請行政院核准下完成相關程序。

黃建賓指出，天后宮數十年來經營管理受限，繼5月15日縣府將101-210及101-344號土地贈與給天后宮之後，11月又獲中央同意，天后宮後方101-323及101-324地號土地再由縣府辦理贈與。

「地權爭議全數圓滿落幕，解決困擾廟方及信眾數十年來的問題！」黃建賓強調，天后宮不僅是台東縣的信仰中心，更在公益、文化與教育等領域投入心力，長年辦理元宵遶境，積極傳承台灣民俗信仰，深受在地居民肯定。協助爭取土地歸還天后宮，不僅是感恩天上聖母長年護佑縣民，更落實土地歷史正義，守護媽祖信仰的傳承。

立委黃建賓（右）強調，天后宮是台東縣的信仰中心，協助爭取土地歸還天后宮是一件很有意義的事情。圖／立委黃建賓辦公室提供
立委黃建賓（右）強調，天后宮是台東縣的信仰中心，協助爭取土地歸還天后宮是一件很有意義的事情。圖／立委黃建賓辦公室提供
台東段101-323、101-324兩筆縣有土地被公部門借用59年，今日由縣長饒慶鈴代表贈與台東天后宮。圖／台東縣府提供
台東段101-323、101-324兩筆縣有土地被公部門借用59年，今日由縣長饒慶鈴代表贈與台東天后宮。圖／台東縣府提供

天后宮 台東 黃建賓

延伸閱讀

饒慶鈴視察台東跨年晚會 警方預設200人力、成立緊急應變小組

守護家園最堅強後盾 台東義消年終表揚感謝無名英雄

東縣助孕每年最高6萬 台東市衛生所人本設計啟用

5.13億元的專案清疏經費到位 台東縣府盯災修重建進度

相關新聞

台東天后宮土地被「借用」超過半世紀 今天取回全部所有權

台東縣高達九成公有土地，地方不斷出現「還地於民」訴求，其中天后宮部分土地被列為國有地，也有戒嚴時期遭軍方借用，因此被登記...

花蓮跨年演唱會強化安檢 大型行李禁入、周邊交管啟動

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會明晚在東大門廣場登場，邀請李聖傑、日本樂團Czecho No Republic等人氣卡司接力開...

宜蘭立體馬年紅包預售 縣府、法鼓山春聯開放索取

宜蘭縣府設計馬年紀念紅包及春聯昨亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精采）諧音結合，主視覺由成功國小美術班...

疫期停辦多年…基隆國際百貨重啟歲末感恩義賣活動 助創世送弱勢者年禮

基隆國際百貨今年重啟歲末愛心活動，29日起連續3天，在百貨門口舉辦感恩義賣會，所得捐助創世基隆分院。創世也呼籲民眾認購「...

蘭陽愈夜愈美麗快來跨年 宜蘭縣議會紅磚廣場燈景上演音樂燈光秀

宜蘭縣議會紅磚廣場前的耶誕燈飾位於省道旁，吸睛亮眼，每晚亮燈將持續到明年元宵節。主辦單位為了營造蘭陽愈夜愈美麗氛圍，加碼...

歷經馬太鞍堰塞湖救災 花蓮縣府行研處長陳建村調任文化局長

花蓮縣政府調整人事，今天宣布行政暨研考處長陳建村，調派就任花蓮縣文化局長，行研處專員黃一釗接任花蓮縣鳳林地政事務所主任，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。