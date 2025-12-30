西門町3C專賣店大型招牌掉落 北市建管處罰12萬

快訊

央社／ 記者劉建邦台北30日電

台北市建管處今天表示，西門町內知名3C用品專賣店的大型招牌日前掉落，先依法開罰業者12萬元，因廣告未經核准擅自設置，已發文要求業者補辦申請等，否則將要求拆除招牌。

多家媒體25日報導西門町內的某知名3C專賣店，約2層樓高的牆面招牌掉落，幸好被前方設置的電線桿撐住，才未讓招牌整片墜落地面，且未有人受傷。

台北市建築管理工程處今天表示，西門町商圈內日前發生大型廣告物掉落事件，經掌握媒體當天報導內容，立即派員前往招牌掉落地址萬華區漢中街附近內勘查。

建管處提供資料提到，經查此業者未善盡建物合法使用及構造、設備安全維護管理責任，已違反法令，針對業者資料，經函詢商業處取得回覆，將依法裁處業者新台幣12萬元罰鍰。

建管處表示，此家業者的大型廣告招牌是未經申請核准就擅自設置，將要求業者說明或補辦申請手續，否則將要求限期拆除。

建管處處長虞積學透過新聞資料說，北市市區近年的廣告物掉落事件屢見不鮮，顯示部分建物所有權人或使用人對其應負維護管理責任有漠視輕忽。

他表示，為強化公共安全，建管處在今年8月訂定裁處方式，可依危害公共安全情節輕重，依建築法裁處6萬元至30萬元。類似廣告物掉落案件至今已裁罰5件，累計裁罰金額共72萬元。

建管處表示，廣告物應經主管機關審查許可才能設置，所有權人或使用人應定期檢視廣告物固定狀況與結構安全，並主動進行維護更新，以防掉落釀民眾生命財產損失，將持續採取宣導與嚴格執法，營造安全有序的市容環境，確保公共安全。

