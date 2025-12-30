防緊急事件 新北公車實戰演練 煙霧彈、刀具逼真

北捷隨機砍人事件引發社會恐慌，新北市交通局、警察局、消防局及台北客運今天上午舉辦「行車安全與緊急應變教育訓練」，透過高度擬真情境演練，包括歹徒投擲煙霧彈揚言同歸於盡，甚至行車糾紛時，歹徒持棒球棒作勢攻擊駕駛等，希望民眾能夠安心搭乘公車等大眾運輸交通工具。

新北市交通局指出，本次訓練以實務情境為核心，模擬可能發生於營運現場的緊急狀況，包括行車事故處置、電動公車疑似起火應變、不明人士於車外叫囂干擾行車安全，以及車內乘客出現潛在危險行為等，駕駛長依序完成停車通報、疏散乘客、初步應變及配合後續處置等流程，警消人員第一時間趕至現場處理。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，情境演練特別強調「第一時間的正確判斷」，如在模擬電動公車異常狀況時，駕駛長須立即停靠安全地點、開啟警示設備、引導乘客有序下車，並同步通報相關單位；而在面對疑似滋事或危及乘客安全的狀況時，則著重於冷靜應對、確保車內乘客安全，並即時與警方聯繫。

此次演練並由土城警分局、霹靂小組及清水消防分隊等警、消單位到場支援，實際投入人力與裝備參與演練，各公車業者亦派員到場觀摩交流。

交通局長鍾鳴時指出，日前1219台北捷運連續攻擊事件引起社會高度關注，加上跨年活動即將到來，人潮與運輸需求明顯增加，新北市更須提前做好萬全準備。除要求公車業者定期辦理防災與安全演練外，也透過此次緊急應變教育訓練，讓駕駛長熟悉各類突發狀況的標準作業流程，確保在關鍵時刻能迅速、正確應對，持續打造讓市民「搭得安心、行得放心」的大眾運輸環境。

土城警分局長陳建龍指出，民眾搭乘公車或大眾運輸系統遇到可疑人事物，勿驚慌保持冷靜是首先要務，其次是把歹徒樣貌特徵或攜帶物品資訊第一時間通報警方與站務人員，警方絕對有信心也有能力保護所有乘客安全與行車秩序。

台北客運總經理李建文說，台北客運持續加強緊急事故應變教育訓練，公車業者已經準備好，請乘客放心搭乘公車。