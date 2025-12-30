博物館跨年不只看展還能用餐 十三行「13 CAFÉ」延長開館迎煙火
在博物館裡不只可以看展，還能「吃」進文化、「坐」擁歷史。新北市立十三行博物館打造全台唯一考古主題咖啡廳「13 CAFÉ」，以沉浸式空間設計與永續飲食理念，成為八里左岸近來備受矚目的休憩新地標。為迎接跨年假期，館方宣布12月31日配合「閃耀新北1314跨河煙火」活動，將延長開館至晚間9點，民眾可先在館內享用餐點，再到戶外場域欣賞煙火，度過結合藝文與美食的跨年夜。
十三行博物館指出，「13 CAFÉ」與新北市設計中心合作重新設計品牌識別，並獲台新銀行贊助，由擅長綠裝修的設計師邱美瑄操刀空間規畫，將考古學中的「文化層」概念結合永續精神，轉化為空間語彙。場域牆面以國產天然塗料鏝抹，呈現深埋千年的紋理層次與貝殼、陶片意象，彷彿走入考古挖掘現場；家具則選用具「台灣木材」標章的國產材與循環修枝木，落實永續理念並提升空間價值。
餐飲部分，「13 CAFÉ」攜手里仁、玄米大吟釀與甜素（Sweet Vegan）等品牌，貫徹友善環境的核心精神，選用無農藥化肥的台灣米與在地食材，設計融入考古意象的健康餐點。甜點包括以文化層概念發想的「考古米蘇」，以及復刻館藏文物造型的「人面陶罐司康」，皆堅持無奶蛋、無添加。飲品則結合大吟釀級玄米果醋、蝶豆花與新北特色石花凍，層層堆疊出如同考古挖掘般的口感體驗。
除了空間與飲食設計，十三行博物館也將社區情感融入餐桌。館方邀請新北市金包里慈護宮社區關懷據點的長者，以自身生命經驗重新詮釋「人面陶罐」，親手繪製杯墊作品，其中最高齡長者達92歲。每一件手繪杯墊都呈現不同表情，讓民眾在啜飲咖啡時，也能感受來自社區長輩的溫暖祝福。
十三行博物館館長羅珮瑄表示，「13 CAFÉ」是博物館實踐永續生活與文化傳承的重要基地，從空間營造到食材選擇，都是希望讓考古走進日常。12月31日當天，博物館將延長開館至晚間9點，邀請民眾在咖啡廳享用考古主題餐點後，步出館外欣賞「閃耀新北1314跨河煙火」。館方也同步推出「十三行 行十三」線上活動，自12月31日起至官方粉絲專頁完成指定任務，即有機會抽中玄米大吟釀綜合醋飲組、人面陶罐玻璃罐及拾叁食器組等限量好禮。
