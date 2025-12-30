快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

博物館跨年不只看展還能用餐 十三行「13 CAFÉ」延長開館迎煙火

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
全台唯一考古主題咖啡廳—「13 CAFÉ」成為八里左岸休憩新地標。圖／十三行博物館提供
全台唯一考古主題咖啡廳—「13 CAFÉ」成為八里左岸休憩新地標。圖／十三行博物館提供

在博物館裡不只可以看展，還能「吃」進文化、「坐」擁歷史。新北市立十三行博物館打造全台唯一考古主題咖啡廳「13 CAFÉ」，以沉浸式空間設計與永續飲食理念，成為八里左岸近來備受矚目的休憩新地標。為迎接跨年假期，館方宣布12月31日配合「閃耀新北1314跨河煙火」活動，將延長開館至晚間9點，民眾可先在館內享用餐點，再到戶外場域欣賞煙火，度過結合藝文與美食的跨年夜。

⭐2025總回顧

十三行博物館指出，「13 CAFÉ」與新北市設計中心合作重新設計品牌識別，並獲台新銀行贊助，由擅長綠裝修的設計師邱美瑄操刀空間規畫，將考古學中的「文化層」概念結合永續精神，轉化為空間語彙。場域牆面以國產天然塗料鏝抹，呈現深埋千年的紋理層次與貝殼、陶片意象，彷彿走入考古挖掘現場；家具則選用具「台灣木材」標章的國產材與循環修枝木，落實永續理念並提升空間價值。

餐飲部分，「13 CAFÉ」攜手里仁、玄米大吟釀與甜素（Sweet Vegan）等品牌，貫徹友善環境的核心精神，選用無農藥化肥的台灣米與在地食材，設計融入考古意象的健康餐點。甜點包括以文化層概念發想的「考古米蘇」，以及復刻館藏文物造型的「人面陶罐司康」，皆堅持無奶蛋、無添加。飲品則結合大吟釀級玄米果醋、蝶豆花與新北特色石花凍，層層堆疊出如同考古挖掘般的口感體驗。

除了空間與飲食設計，十三行博物館也將社區情感融入餐桌。館方邀請新北市金包里慈護宮社區關懷據點的長者，以自身生命經驗重新詮釋「人面陶罐」，親手繪製杯墊作品，其中最高齡長者達92歲。每一件手繪杯墊都呈現不同表情，讓民眾在啜飲咖啡時，也能感受來自社區長輩的溫暖祝福。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「13 CAFÉ」是博物館實踐永續生活與文化傳承的重要基地，從空間營造到食材選擇，都是希望讓考古走進日常。12月31日當天，博物館將延長開館至晚間9點，邀請民眾在咖啡廳享用考古主題餐點後，步出館外欣賞「閃耀新北1314跨河煙火」。館方也同步推出「十三行 行十三」線上活動，自12月31日起至官方粉絲專頁完成指定任務，即有機會抽中玄米大吟釀綜合醋飲組、人面陶罐玻璃罐及拾叁食器組等限量好禮。

12月31日起至粉絲專頁完成指定任務，即有機會抽中「玄米大吟釀綜合醋飲組」等限量好禮。圖／十三行博物館提供
12月31日起至粉絲專頁完成指定任務，即有機會抽中「玄米大吟釀綜合醋飲組」等限量好禮。圖／十三行博物館提供
新北市金包里慈護宮社區關懷據點的長者們，一筆一畫繪製出獨一無二的手繪杯墊。圖／十三行博物館提供
新北市金包里慈護宮社區關懷據點的長者們，一筆一畫繪製出獨一無二的手繪杯墊。圖／十三行博物館提供
餐點攜手「里仁」、「玄米大吟釀」及「甜素-Sweet Vegan」等夥伴，貫徹「友善環境」的核心價值。圖／十三行博物館提供
餐點攜手「里仁」、「玄米大吟釀」及「甜素-Sweet Vegan」等夥伴，貫徹「友善環境」的核心價值。圖／十三行博物館提供
餐點除結合考古元素外，更將大自然的純粹滋味端上餐桌。圖／十三行博物館提供
餐點除結合考古元素外，更將大自然的純粹滋味端上餐桌。圖／十三行博物館提供

延伸閱讀

台南跨年推180秒煙花秀 總數近3500發迎新年

跨年不要光倒數！2026招財、轉運、求桃花密技「超簡單在家就能做」

日本國立博物館擬評估制度 向外國人收較多費用

跨河煙火交管 新北：捷運不打烊、公車凌晨發末班車

相關新聞

基隆捷運串接汐東線2033年完工 侯友宜喊話中央：先期工程不能等

基隆捷運工程經費目前正在中央審議中，為避免等待時間影響2033年完工完工期程，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先...

新北歡樂耶誕城圓滿落幕 45天吸引740萬人次造訪

「2025新北歡樂耶誕城」於12月28日正式落幕，為期45天的活動以「LINE FRIENDS總動員 馬戲嘉年華」為主題...

博物館跨年不只看展還能用餐 十三行「13 CAFÉ」延長開館迎煙火

在博物館裡不只可以看展，還能「吃」進文化、「坐」擁歷史。新北市立十三行博物館打造全台唯一考古主題咖啡廳「13 CAFÉ」...

防緊急事件 新北公車實戰演練 煙霧彈、刀具逼真

北捷隨機砍人事件引發社會恐慌，新北市交通局、警察局、消防局及台北客運今天上午舉辦「行車安全與緊急應變教育訓練」，透過高度...

影／提升公車行車安全和緊急應變能力 新北市舉行實車演練

新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，為提升公車行車安全和緊急應變能力，模擬行車事故、電動公車失火及不...

萬金杜鵑智能美學溫室 農業美學與跨域合作拚花經濟

新北市農業局推動萬金杜鵑品牌，為強化產業鏈永續經營發展，攜手在地花農與專業團隊，打造全台首座融合美學設計的智能環控溫室，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。