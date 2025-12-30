快訊

新北歡樂耶誕城圓滿落幕 45天吸引740萬人次造訪

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「2025新北歡樂耶誕城」於12月28日畫上句點，璀璨亮眼的馬戲大幕也在歡笑聲中緩緩落下。圖／新北市觀旅局提供
「2025新北歡樂耶誕城」於12月28日畫上句點，璀璨亮眼的馬戲大幕也在歡笑聲中緩緩落下。圖／新北市觀旅局提供

「2025新北歡樂耶誕城」於12月28日正式落幕，為期45天的活動以「LINE FRIENDS總動員 戲嘉年華」為主題，結合燈飾展演、場景設計與系列活動，總計吸引約740萬人次造訪，成為全台年末最具代表性的城市節慶活動之一。

本屆歡樂耶誕城以馬戲嘉年華為核心概念，打造多組大型燈飾與沉浸式場域，包含3D裸視光雕展演，並首度導入演唱會等級的投影技術與LED舞台連動設計，搭配機械動感裝置與五感體驗設施，為民眾帶來多元視覺與感官饗宴。活動期間也規劃多場週末與平日主題活動，為城市注入濃厚節慶氛圍。

系列活動自「耶誕馬戲開城SHOW」揭開序幕，結合大型馬戲表演與聲光效果，吸引大量人潮聚集。「童樂馬戲嘉年華」則以親子族群為主軸，匯集兒童劇場、雜耍及互動表演，成為假日家庭出遊熱門選擇。深受民眾喜愛的「Freunde willkommen！德國耶誕市集」，集結異國美食與節慶商品，營造歐式耶誕氛圍。活動高潮「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」連續兩日吸引超過40萬人次到場，線上直播累積近70萬觀看人次，電視收視不重複總人數突破90萬人。

在場域與裝置設計方面，今年活動與LINE FRIENDS及LINE FRIENDS minini合作，打造多座角色裝置，成為民眾拍照打卡熱點；同時升級機械動感設計，透過轉動、敲擊與律動機構，讓燈飾呈現動態展演效果，提升整體互動體驗。

新北歡樂耶誕城今年也再度獲得國內外高度關注，活動期間累積超過6000則媒體報導與相關討論，海外曝光量超過1300則。香港「南華早報」旗下「Post Mag」指出，新北歡樂耶誕城為台灣規模最大的耶誕節慶活動。全球旅遊訂房平台Agoda也將其選為2025亞洲必訪耶誕盛事，全台唯一入選推薦。印尼媒體METRO TV也專題報導活動盛況，向東南亞市場展現新北的節慶魅力。

新北市政府表示，新北歡樂耶誕城不僅是一場節慶活動，更是凝聚市民情感、展現城市創意與能量的重要平台。市府未來將持續透過跨界合作與創新規畫，帶動城市觀光與消費動能，為市民與遊客創造更多感動與回憶。

「童樂馬戲嘉年華」匯集多元兒童劇場、馬戲雜耍與互動表演內容，吸引大量親子家庭於假日間造訪。圖／新北市觀旅局提供
「童樂馬戲嘉年華」匯集多元兒童劇場、馬戲雜耍與互動表演內容，吸引大量親子家庭於假日間造訪。圖／新北市觀旅局提供
系列活動高潮「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」更是精彩萬分，演唱會兩日統計共湧入超過40萬人次參與。圖／新北市觀旅局提供
系列活動高潮「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」更是精彩萬分，演唱會兩日統計共湧入超過40萬人次參與。圖／新北市觀旅局提供
「Freunde willkommen！德國耶誕市集」展現高度吸引力，讓各國遊客在城市中感受濃厚歐式耶誕氛圍。圖／新北市觀旅局提供
「Freunde willkommen！德國耶誕市集」展現高度吸引力，讓各國遊客在城市中感受濃厚歐式耶誕氛圍。圖／新北市觀旅局提供

