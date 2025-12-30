快訊

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／提升公車行車安全和緊急應變能力 新北市舉行實車演練

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬車內發生潛在危機時警方安撫歹徒情緒。記者葉信菉／攝影
新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬車內發生潛在危機時警方安撫歹徒情緒。記者葉信菉／攝影

新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，為提升公車行車安全和緊急應變能力，模擬行車事故、電動公車失火及不明人士於車外包圍、叫囂應對，以及車內發生潛在危機等情境做實車演練，強化應變能力與速度。

⭐2025總回顧

新北市交通局長鍾鳴時表示，如何去因應各式各樣的危機狀況，今天的演練可看出業者與駕駛已做好準備，面對各式的狀況也有一套標準的作業流程，也能看得出相關單位相當了解狀況發生時需要做的處置，也讓乘客情緒穩定並在事件發生時做情報的傳遞，更重要的是如何保護自身的安全。

新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬車內發生潛在危機時警方以電擊槍制伏歹徒。記者葉信菉／攝影
新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬車內發生潛在危機時警方以電擊槍制伏歹徒。記者葉信菉／攝影
新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬當公車發生行車糾紛時，不明人士持球棒包圍公車，警方以辣椒水制伏。記者葉信菉／攝影
新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬當公車發生行車糾紛時，不明人士持球棒包圍公車，警方以辣椒水制伏。記者葉信菉／攝影
新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬車內發生潛在危機時警方如何因應。記者葉信菉／攝影
新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬車內發生潛在危機時警方如何因應。記者葉信菉／攝影
新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬電動公車失火司機如何疏散民眾。記者葉信菉／攝影
新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬電動公車失火司機如何疏散民眾。記者葉信菉／攝影

公車 車行

延伸閱讀

鄭麗文盼明年徵召李四川選新北 黃國昌：國民黨內程序還沒有啟動

乾兒子返家驚見曹西平倒地死亡 警連繫二哥及其他家屬處理後事都遭拒

從檳榔攤到烘焙坊 品味貢寮的山海滋味故事

改善訓練環境 淡水區正德國中柔道角力場增設空調設備

相關新聞

基隆捷運串接汐東線2033年完工 侯友宜喊話中央：先期工程不能等

基隆捷運工程經費目前正在中央審議中，為避免等待時間影響2033年完工完工期程，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先...

新北歡樂耶誕城圓滿落幕 45天吸引740萬人次造訪

「2025新北歡樂耶誕城」於12月28日正式落幕，為期45天的活動以「LINE FRIENDS總動員 馬戲嘉年華」為主題...

博物館跨年不只看展還能用餐 十三行「13 CAFÉ」延長開館迎煙火

在博物館裡不只可以看展，還能「吃」進文化、「坐」擁歷史。新北市立十三行博物館打造全台唯一考古主題咖啡廳「13 CAFÉ」...

防緊急事件 新北公車實戰演練 煙霧彈、刀具逼真

北捷隨機砍人事件引發社會恐慌，新北市交通局、警察局、消防局及台北客運今天上午舉辦「行車安全與緊急應變教育訓練」，透過高度...

影／提升公車行車安全和緊急應變能力 新北市舉行實車演練

新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，為提升公車行車安全和緊急應變能力，模擬行車事故、電動公車失火及不...

萬金杜鵑智能美學溫室 農業美學與跨域合作拚花經濟

新北市農業局推動萬金杜鵑品牌，為強化產業鏈永續經營發展，攜手在地花農與專業團隊，打造全台首座融合美學設計的智能環控溫室，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。