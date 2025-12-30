影／提升公車行車安全和緊急應變能力 新北市舉行實車演練

新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，為提升公車行車安全和緊急應變能力，模擬行車事故、電動公車失火及不明人士於車外包圍、叫囂應對，以及車內發生潛在危機等情境做實車演練，強化應變能力與速度。

新北市交通局長鍾鳴時表示，如何去因應各式各樣的危機狀況，今天的演練可看出業者與駕駛已做好準備，面對各式的狀況也有一套標準的作業流程，也能看得出相關單位相當了解狀況發生時需要做的處置，也讓乘客情緒穩定並在事件發生時做情報的傳遞，更重要的是如何保護自身的安全。 新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬車內發生潛在危機時警方以電擊槍制伏歹徒。記者葉信菉／攝影 新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬當公車發生行車糾紛時，不明人士持球棒包圍公車，警方以辣椒水制伏。記者葉信菉／攝影 新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬車內發生潛在危機時警方如何因應。記者葉信菉／攝影 新北市政府今天舉行公車行車安全與緊急應變教育訓練暨演練，模擬電動公車失火司機如何疏散民眾。記者葉信菉／攝影