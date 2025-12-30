北捷將開放QR code乘車 行動支付同享常客優惠

快訊

中央社／ 台北30日電

北市交通局今天宣布，雙北公車及捷運明年1月3日起開放使用QRCode掃碼乘車，民眾以手機開啟電子支付APP的乘車碼即可上下車、進出站，且同樣享有北捷常客優惠。

台北市交通局今天舉行記者會，宣布明年1月3日起雙北市區公車及台北捷運開放使用悠遊付、iPASSMONEY、icash Pay、街口支付及全支付5家電子支付業者的「交通乘車碼」（QR Code）搭車。

公共運輸處綜合規劃科長劉國著說明，民眾搭乘時可先開啟自己熟悉的電子支付APP，點選「乘車碼」而不是付款碼，先行解鎖後再掃描，待驗票機或閘門顯示掃碼成功即代表扣款完成，不用等待手機APP畫面顯示，以免影響後續旅客上下車動線。

劉國著提醒，與使用電子票證相同，上下車、進出站都要掃碼，並要用相同支付方式，另僅使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay才有轉乘優惠。

至於信用卡及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等，劉國著說，公車部分無法使用，捷運則會在完成6個月測試後，預計明年7月開放乘車。

捷運常客優惠部分，台北捷運公司表示，現行悠遊卡、一卡通、愛金卡等儲值卡的使用方式不變，使用QR Code乘車碼則同樣享有北捷常客優惠，回饋金將在次月5日撥入支付帳戶，但使用不同支付工具或不同帳戶無法合併計算。

劉國著表示，將持續輔導、邀請LINE Pay Money等其他支付業者加入行列，讓民眾只要1支手機就可通達雙北各大公共運輸節點。

台北捷運 公共運輸 北市

