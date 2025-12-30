快訊

萬金杜鵑智能美學溫室 農業美學與跨域合作拚花經濟

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市農業局長諶錫輝（中）昨出席「萬金杜鵑智能美學溫室」啟用，見證農業美學與跨域合作成果。圖／新北市農業局提供
新北市農業局長諶錫輝（中）昨出席「萬金杜鵑智能美學溫室」啟用，見證農業美學與跨域合作成果。圖／新北市農業局提供

新北市農業局推動萬金杜鵑品牌，為強化產業鏈永續經營發展，攜手在地花農與專業團隊，打造全台首座融合美學設計的智能環控溫室，2座溫室近日啟用，透過農業美學與跨域合作力拚花經濟。

新北市農業局長諶錫輝說，萬里、金山為全台指標的杜鵑花產地，為改變杜鵑為行道樹工程苗刻版印象，農業局推動萬金杜鵑品牌，並透過跨界合作、在地響應及產業永續等面向參與國際比賽，迄今已榮獲18項國際大獎肯定，品牌推動備受肯定。農業局與萬金杜鵑品牌總顧問CNFlower創辦人凌宗湧合作，進行智能溫室整體美學規畫，邀請工二建築設計事務所共同執行美學設計，翻轉傳統溫室的既定印象。

凌宗湧說，智能美學溫室整體規畫構想上，希望以「可走進的品牌故事」為巧思，帶領民眾沉浸在萬金杜鵑的品牌氛圍，溫室外觀以杜鵑色系粉紅色與白色為主，跳脫傳統溫室銀灰色及黑色網布視覺感受，整體設計更強調自然互動、品牌識別與開放共融三大精神，「萬金花漾．通透共享」為核心設計理念，靈感源自於花朵綻放的瞬間，入口品牌識別呈現萬金的山勢，室外茶桌如同花瓣般的柔美曲線綻放在當地特有的巨石上，優美曲線一路連結至室內展示桌，線條在空間中優雅舒展，賦予空間動態的流動感，要翻轉大眾對傳統溫室的既定印象，也塑造出品牌地標。

工二建築設計事務所設計師胡靖元表示，為呼應永續理念，溫室內外的茶桌、展示桌等美學設計物所使用的材料都是採用可長期使用的不鏽鋼材質，整體選材亦與地方風土緊密結合，如入口品牌識別與苗圃招牌的基座，以在地石材搭配不易鏽蝕但可呈現風化鏽蝕感的耐候鋼，透過山峰的造型，呼應萬金地區依山傍海的地景特色。

極端天氣考驗大，傳統簡易溫室內部悶熱難耐影響作物生長，農業局表示，新建溫室透過智能環控系統，以適合作物生長的條件自動調整相關設備的啟動時機，如噴灌系統、負壓風扇、內遮蔭等設備，可運用手機遠端監控及管理，利用專業化、系統化的栽培設備，減少人力成本並增加生產效率。溫室設計也大量運用較透光的網布，大量引入自然光線，提供花卉生長所需，也減低室內外的界線，可走進溫室、互動與共享，從生產到美學，提供民眾更有深度的品牌體驗。

2座溫室中，1座是由金山花卉產銷班長嚴慶榮與妻子黃美娟共同經營的青昀苗圃，另1座由花農蔡文生及蔡承翰（新北青農聯誼會金山萬里分會副會長）父子共同傳承的茂生苗圃，皆為繼承家業、返鄉扎根的新生代，他們的投入與升級，代表萬金杜鵑產業轉型，也逐步吸引人才回流。

茂生苗圃由花農蔡文生及蔡承翰父子共同經營，溫室外觀以杜鵑色系粉紅色與白色為主，整體設計凸顯自然互動、品牌識別與開放共融。圖／新北市農業局提供
茂生苗圃由花農蔡文生及蔡承翰父子共同經營，溫室外觀以杜鵑色系粉紅色與白色為主，整體設計凸顯自然互動、品牌識別與開放共融。圖／新北市農業局提供
萬金杜鵑智能美學溫室以「可走進的品牌故事」為主軸，帶領民眾沉浸在萬金杜鵑的品牌氛圍，外觀以杜鵑色系粉紅色與白色為主，讓遊客一眼望去就感受到濃厚的萬金杜鵑氛圍。圖／新北市農業局提供
萬金杜鵑智能美學溫室以「可走進的品牌故事」為主軸，帶領民眾沉浸在萬金杜鵑的品牌氛圍，外觀以杜鵑色系粉紅色與白色為主，讓遊客一眼望去就感受到濃厚的萬金杜鵑氛圍。圖／新北市農業局提供
青昀苗圃由金山花卉產銷班長嚴慶榮與妻子黃美娟共同經營，溫室外觀以杜鵑色系粉紅色與白色為主，整體設計強調自然互動、品牌識別與開放共融。圖／新北市農業局提供
青昀苗圃由金山花卉產銷班長嚴慶榮與妻子黃美娟共同經營，溫室外觀以杜鵑色系粉紅色與白色為主，整體設計強調自然互動、品牌識別與開放共融。圖／新北市農業局提供

