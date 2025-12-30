聽新聞
廢棄地下道就地轉型滯洪池 新北再添2處累計891噸防洪戰力
新北市水利局近年持續將封閉的地下道改建為滯洪池，就地轉型賦予新功能。中和員山路、中和國小旁2處封閉地下道近期改建為滯洪池，投入防洪行列。這項工程讓新北累計完成6座地下道活化，總滯洪量達891立方公尺，解決當地因交通繁忙及管線複雜而難以增設排水系統的困境，也強化區域防洪韌性。
新北水利局長宋德仁說，中和區員山路及中和國小2處地下道，過去因使用率低，分別於2013及2016年起封閉。近年短延時強降雨頻繁，導致周邊路面因側溝排水不及而積淹水，該區域交通量大、地下管線複雜，傳統新增排水管線的工程不只空間受限，強行開挖更會讓當地交通陷入黑暗期。為突破困局，水利局轉向活化廢棄地下道，將其轉變為滯洪空間，在強降雨發生時先行吸收初期洪峰量，引導路面逕流快速排入，解決積水問題，也確保用路人安全。
宋德仁說，面對都會區高度開發且土地趨於飽和，治水思維全面轉向「系統性與全域性」的防洪策略，水利局在易積淹水點周邊尋找適合的公共空間設置滯洪池，有效降低周邊排水系統的負擔。目前員山路及中和國小地下道滯洪池分別提供204及170立方公尺的滯洪量，總計6座地下道滯洪池的蓄水能力達到891立方公尺，以最小成本達成最大防洪效益。
水利局說明，市長侯友宜重視治水防洪建設，水利局團隊陸續解決新北市多個行政區、共88處長年積淹水沉痾，以創新思維，推動城市防洪策略的根本轉型，從傳統的單純拓寬、加深排水管線，轉變為導入「逕流分擔」的系統性策略。透過嚴格的「出流管制」規定，要求開發案設置「透水保水」措施，大幅提升城市排水系統的容受力。
