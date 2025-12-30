三峽國光公托中心啟用 新北第128家

新北市第128家公托「三峽國光公共托育中心」昨啟用，位於三峽國光二期青年社宅內，可收托45名0至2歲嬰幼兒。市長侯友宜預告，明年1月將新增板橋、泰山2處公托，打造讓家長安心生養的育兒友善城市。

新北市社會局指出，三峽國光公共托育中心是繼中和青年宅、新店央北中山、新店央北二路、土城員和、土城大安及中和安邦後，再添一處全齡共融重要據點。三峽國光二期社宅內除有公托，也結合非營利幼兒園、長照日照中心、銀光咖啡館等多元設施，鄰近學校、公園與老街商圈，捷運三鶯線明年通車後，將更能滿足跨世代家庭在生活與照顧上多元需求。

市府持續盤點各區托育需求，侯友宜說，會傾聽家長心聲，完善托育服務網絡，讓孩子從出生到成長階段都能獲得穩定支持，提供平價且高品質的公共托育服務，與家長並肩照顧下一代。

中華傳統文化教育推廣協會承辦三峽國光公托中心的維運，理事長傅麗娜說，協會以品德教育為核心理念，空間設計融入三峽在地藍染工藝元素，運用中心獨有的戶外露台，規畫觸覺草皮與嗅覺芳香植物，營造兼具教育與美感的五感學習環境。

社會局長李美珍補充，三峽國光公托中心即日起開放報名，收托對象為0至2歲嬰幼兒，名額45人。報名為12月29日下午2時30分起至明年2月3日下午5時止，可至「新北育兒資訊網」線上填寫表單。若報名人數超過收托名額，將在2月5日上午10時公開抽籤，當日下午2時公告錄取名單。